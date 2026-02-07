Roboții umanoizi, care până acum au funcționat aproape exclusiv individual, ar putea începe să lucreze în echipă, coordonați de aceeași inteligență artificială, anunță Euronews. O companie din Marea Britanie a prezentat un nou sistem AI capabil să controleze simultan mai mulți roboți, chiar dacă aceștia sunt construiți pentru sarcini diferite și operează în locuri diferite.

Sistemul, denumit KinetIQ, a fost dezvoltat de compania Humanoid și este conceput să funcționeze ca un „creier comun” pentru flote de roboți utilizați în industrie, servicii și gospodării. Potrivit dezvoltatorilor, tehnologia poate aloca rapid sarcini întregii flote și poate coordona mișcările individuale ale roboților în timp real.

Abordarea Humanoid mizează pe controlul centralizat

În ultimii ani, companii precum Tesla, Boston Dynamics sau XPeng au atras atenția cu prototipuri de roboți umanoizi, însă majoritatea demonstrațiilor au implicat roboți care acționează singuri. Abordarea Humanoid mizează pe controlul centralizat, un concept deja folosit în industria roboticii, dar rar aplicat roboților cu mișcări și dexteritate apropiate de cele umane.

Un element-cheie al sistemului este partajarea datelor. Informațiile colectate de fiecare robot sunt transmise întregii rețele, ceea ce permite îmbunătățirea continuă a performanței tuturor roboților conectați la același „creier” AI.

Într-un videoclip demonstrativ publicat de companie, un robot umanoid biped primește comenzi vocale de la o utilizatoare, care îi cere să comande cacao și ulei de măsline. Ulterior, într-un depozit, roboți pe roți folosesc mâini articulate cu cinci degete pentru a ridica o sticlă și o pungă de hârtie, pe care le ambalează într-o cutie. După livrare, robotul biped despachetează produsele și le așază în locurile indicate.

Tehnologiile prezentate au fost deja testate în proiecte pilot

Potrivit Humanoid, roboții pe roți sunt destinați aplicațiilor industriale, precum manipularea mărfurilor, ambalarea sau colectarea produselor din depozite, în timp ce roboții bipedi sunt gândiți pentru servicii și utilizare domestică. Robotul umanoid este prezentat ca un „asistent inteligent”, capabil să interacționeze vocal, să plaseze comenzi online și să gestioneze activități de zi cu zi.

Compania susține că a reușit să pună în mișcare un robot biped de 179 de centimetri la doar două zile după asamblare, un proces care, în mod obișnuit, durează săptămâni sau luni. Robotul poate transporta sarcini de până la 15 kilograme și este promovat ca o soluție la lipsa forței de muncă, la munca fizică solicitantă și la volumul tot mai mare de activități casnice neplătite.

Humanoid afirmă că tehnologiile prezentate au fost deja testate în proiecte pilot din condiții reale și că o versiune beta a roboților pe roți va fi disponibilă comercial la începutul anului viitor.