Compania rusă producătoare de rachete Energia a obţinut brevetul pentru o nouă arhitectură pentru vehicule spaţiale capabilă să genereze gravitaţie artificială, o tehnologie care are capacitatea de a revoluţiona misiunile spaţiale de lungă durată cu echipaj uman, transmite miercuri Space.com, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Un raport al agenţiei de presă ruse TASS, care a obţinut brevetul, arată că este vorba despre un sistem rotativ care este conceput pentru a genera o forţă gravitaţională de 0,5 g, sau 50% din gravitaţia Pământului. Documentaţia brevetului include ilustraţii ale unei structuri de staţie spaţială fictivă cu un modul axial central, cu componente atât statice, cât şi rotative, cu module şi habitate conectate prin joncţiuni flexibile, sigilate ermetic.

Un impact benefic profund asupra echipajelor din misiunile spaţiale de lungă durată

Modulele locuibile ataşate radial vor fi rotite în jurul unei axe pentru a simula gravitaţia pentru echipaj, producând o forţă centrifugă care împinge spre exterior. Acestea ar trebui să aibă aproximativ cinci rotaţii pe minut şi o rază de 40 de metri pentru a produce 0,5 g. O staţie spaţială de această dimensiune ar necesita lansări multiple cu fiecare modul, care ar fi apoi asamblat pe orbită.

Documentaţia menţionează dezavantajul necesităţii de rotire şi coordonare a rotaţiei navelor de transport pentru a acosta la staţie, ceea ce reduce siguranţa utilizării unei astfel de staţii.

Generarea gravitaţiei artificiale ar putea avea un impact benefic profund asupra echipajelor din misiunile spaţiale de lungă durată, fie că se află pe orbita joasă a Pământului, fie în călătorii interplanetare. Expunerea îndelungată la microgravitaţie are numeroase efecte negative asupra sănătăţii astronauţilor, inclusiv atrofie musculară şi pierderea densităţii osoase.

Rusia nu a indicat termenele pentru un astfel de proiect

NASA a produs de asemenea concepte similare, precum cel de staţie spaţială cu roţi rotative Nautilus-X, în timp ce, mai recent, firma Vast a anunţat că are în proiect construirea de staţii gravitaţionale artificiale.

Rusia nu a indicat termenele pentru un astfel de proiect şi nici resursele pentru a-i susţine dezvoltarea. Brevetul atestă însă interesul pentru conceptul de gravitaţie artificială într-un moment în care se apropie finalul pentru Staţia Spaţială Internaţională (ISS) şi sunt avansate noi proiecte de avanposturi spaţiale.

În prezent, NASA şi Roskosmos intenţionează să scoată ISS de pe orbită în 2030, folosind o capsulă SpaceX Dragon modificată pentru a împinge staţia spre Pământ, urmând să ardă complet din cauza frecării cu atmosfera deasupra Oceanului Pacific. Rusia s-a angajat să rămână la bordul ISS până în 2028.