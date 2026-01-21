Astronauta americană Suni Williams s-a retras din activitate la sfârșitul lunii decembrie, după o carieră remarcabilă în cadrul NASA, a anunțat marți agenția spațială americană, citată de Agerpres. Decizia vine la câteva luni după încheierea unei misiuni care trebuia să dureze doar opt zile, dar care s-a transformat într-un sejur de nouă luni pe Stația Spațială Internațională (ISS), din cauza unor probleme tehnice apărute la vehiculul care trebuia să o readucă pe Terra.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Suni Williams a intrat în atenția publicului larg alături de colegul său de echipaj, Butch Wilmore, după ce misiunea lor spre și dinspre ISS, programată inițial pentru luna iunie 2024 și cu o durată de opt zile, s-a prelungit la peste nouă luni — mult peste rotațiile obișnuite ale echipajelor de astronauți, care sunt de aproximativ șase luni.

Suni Williams și Butch Wilmore au petrecut 286 de zile în spațiu

Prelungirea neașteptată a misiunii a fost cauzată de defecțiuni identificate la sistemul de propulsie al capsulei Boeing Starliner, aflată la primul său zbor cu echipaj uman. În urma acestor probleme, NASA a decis în vara anului 2024 să trimită capsula Boeing înapoi pe Pământ fără echipaj și să apeleze la SpaceX, compania fondată de Elon Musk, pentru repatrierea celor doi astronauți.

În cele din urmă, Suni Williams și Butch Wilmore au revenit pe Terra în martie 2025, după ce au petrecut 286 de zile în spațiu.

Episodul a căpătat și o dimensiune politică, odată cu revenirea la putere a președintelui republican Donald Trump, care l-a acuzat pe predecesorul său democrat, Joe Biden, că i-ar fi „abandonat” în mod deliberat în spațiu pe cei doi astronauți.

Suni Williams a petrecut 608 zile în spațiu, al doilea cel mai mare total cumulat din istoria NASA

În vârstă de 60 de ani, Suni Williams s-a alăturat NASA în 1998 și a participat la trei misiuni pe Stația Spațială Internațională, prima dintre ele având loc în 2006. „A fost o pionieră a zborurilor spațiale cu echipaj, contribuind la modelarea viitorului explorării spațiului prin leadershipul său la bordul stației”, a declarat directorul NASA, Jared Isaacman, într-un comunicat oficial.

De-a lungul carierei sale, Suni Williams a petrecut 608 zile în spațiu, al doilea cel mai mare total cumulat din istoria NASA. Totodată, ea deține recordul pentru cea mai lungă durată cumulată a ieșirilor extravehiculare realizate de o femeie astronaut ajunsă la bordul ISS — 62 de ore și șase minute — clasându-se pe locul al patrulea în topul celor mai îndelungate ieșiri extravehiculare efectuate vreodată de un astronaut NASA.