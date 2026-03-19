Doi astronauți aflați la bordul International Space Station au realizat o ieșire în spațiu care fusese amânată în ultimul moment, la începutul anului, din cauza unor probleme medicale apărute în rândul echipajului, a anunțat miercuri NASA, potrivit DPA.

Astronauții americani Jessica Meir și Chris Williams au petrecut aproximativ șapte ore în exteriorul stației, unde au desfășurat lucrări pregătitoare pentru instalarea unui nou panou solar.

Aceasta a fost cea de-a 278-a activitate extravehiculară din istoria stației orbitale, marcând totodată prima astfel de misiune pentru Chris Williams și a patra pentru Jessica Meir.

Operațiunea fusese inițial programată pentru luna ianuarie, însă a fost anulată în ultimul moment din cauza unor probleme de sănătate ale unui membru al echipajului.

În urma acelui incident, NASA a luat o decizie fără precedent, repatriind echipajul de pe stație mai devreme decât era planificat.

Jessica Meir și Chris Williams fac parte din noul echipaj sosit recent la bordul Stației Spațiale Internaționale.