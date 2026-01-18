De ce NASA nu va trimite astronauți pe suprafața Lunii în cadrul misiunii Artemis II

NASA se pregătește să marcheze o revenire istorică în explorarea spațiului profund cu Artemis II, prima misiune cu echipaj uman către Lună din ultimele peste cinci decenii.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Lansarea este programată cel mai devreme pe 6 februarie, la bordul rachetei Space Launch System și al capsulei Orion.

Misiunea va transporta patru astronauți – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și astronautul canadian Jeremy Hansen – într-o călătorie de 10 zile în jurul Lunii, fără a încerca aselenizarea, potrivit CNN.

Nava va parcurge o traiectorie de tip „free-return”, permițând revenirea automată pe Pământ chiar și în caz de probleme.

Obiectivul principal al misiunii este testarea și validarea sistemelor esențiale pentru zborul cu echipaj în spațiul profund, inclusiv suportul vital, propulsia, navigația, controlul termic și condițiile de trai.

Citește și: Programul Artemis 2 intră în faza finală / SLS și Orion, gata de deplasarea spre rampa de lansare

Spre deosebire de misiunea Artemis I din 2022, care a fost neechipată cu astronauți, Artemis II va evalua Orion cu echipaj uman la bord, concentrându-se pe siguranță și performanța tehnologiilor înainte de a adăuga complexitate suplimentară în viitoarele misiuni.

Oficialii NASA subliniază că siguranța echipajului și întoarcerea lor în siguranță pe Pământ reprezintă prioritatea absolută.

Decizia de a nu efectua aselenizarea reflectă abordarea etapizată a NASA, similară cu strategia aplicată în timpul programului Apollo.

Artemis II seamănă mult cu Apollo 8 din 1968, care a trimis pentru prima dată oameni în jurul Lunii fără a aseleniza, servind drept etapă critică de testare a sistemelor. Această strategie permite agenției să învețe și să confirme funcționarea Orion în condiții reale de zbor, înainte de a încerca manevre mai complexe și riscante.

Citește și: NASA e la un pas de readucerea oamenilor pe orbita lunară / Misiunea Artemis 2 ar putea fi lansată în februarie

Prima aselenizare a programului Artemis este planificată pentru Artemis III, nu mai devreme de 2028, și va depinde de dezvoltarea unui nou modul de aselenizare.

Până atunci, Artemis II funcționează ca o punte simbolică și tehnică între explorările istorice și viitoarea prezență umană pe Lună, stabilind fundamentele pentru revenirea permanentă a oamenilor în spațiul lunar și demonstrând capacitatea Orion de a susține misiuni lungi în condiții de siguranță.