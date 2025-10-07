China dezvoltă metode de eliminare a deșeurilor spațiale din orbită / Ar trebui să ne îngrijorăm?

China, care și-a intensificat semnificativ activitățile spațiale, având o stație spațială funcțională și planuri ambițioase de constelație de sateliți, abordează din ce în ce mai mult problema critică a sustenabilității orbitale, transmite Space.com. Acest angajament a fost subliniat de Bian Zhigang, viceadministrator al Administrației Naționale Spațiale Chineze (CNSA), la Congresul Internațional de Astronautică de la Sydney.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Bian a subliniat intenția Chinei de a fi mai proactivă în gestionarea deșeurilor. „În prezent, China promovează planificarea la nivel înalt pentru reducerea deșeurilor spațiale, în scopul promovării monitorizării și alertării. (…) În prezent cercetăm eliminarea activă a acestor deșeuri spațiale de pe orbită”, a declarat el.

În plus, politica chineză impune operatorilor de sateliți să scoată din orbită vehiculele spațiale sau să le coboare pe orbită la sfârșitul duratei de viață.

Deși eliminarea deșeurilor spațiale este o măsură larg salutată, care sporește sustenabilitatea orbitelor aglomerate – un domeniu în care China, ca națiune spațială foarte activă, deține un inventar semnificativ de obiecte uzate –, efortul este complicat de capacitatea de dublă utilizare inerentă tehnologiei. Aceeași capacitate de a elimina în siguranță un satelit defect ar putea fi utilizată și pentru a viza navele și vehiculele spațiale ale unui adversar, creând tensiuni geopolitice.

Această temere este exacerbată de lipsa de transparență în jurul experimentelor actuale ale Chinei în orbită, care includ operațiuni de întâlnire și proximitate, andocare și chiar realimentare, folosind sateliții Shijian-21 și Shijian-25.

Faptul că China nu a publicat imagini, actualizări sau informații despre aceste activități generează suspiciuni.