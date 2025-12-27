China a anunțat noi reguli care facilitează accesul la bursă pentru companiile implicate în dezvoltarea rachetelor comerciale reutilizabile. Măsurile vizează piața STAR din Shanghai, dedicată firmelor din domeniul tehnologiei, și au ca scop accelerarea progresului în sectorul spațial.

Conform Reuters, noile ghiduri au intrat în vigoare imediat și se aplică firmelor considerate strategice pentru dezvoltarea capacităților spațiale ale Chinei. Autoritățile urmăresc reducerea decalajului față de Statele Unite, care dețin în prezent un avantaj clar în tehnologia rachetelor reutilizabile.

Acces mai rapid la piața STAR

Potrivit Bursei din Shanghai, companiile care dezvoltă rachete reutilizabile pot beneficia de o procedură accelerată de listare. Aceasta le scutește de cerințele standard privind profitabilitatea și nivelul minim al veniturilor.

În locul criteriilor financiare, firmele trebuie să demonstreze progrese tehnologice concrete. Una dintre condițiile-cheie este realizarea cu succes a unei lansări orbitale folosind tehnologie de rachetă reutilizabilă. Regulile nu cer ca partea de jos a rachetei să fie recuperată, ci doar ca tehnologia reutilizabilă să fie folosită pentru a trimite un satelit pe orbită.

Măsurile extind un cadru de reglementare introdus în luna iunie, care a permis și altor companii inovatoare aflate în faza de pre-profit să se listeze pe piața STAR.

Presiunea competiției globale

Beijingul încearcă să reducă diferența față de Statele Unite în domeniul rachetelor reutilizabile. SUA domină acest segment prin capacitatea de a readuce și reutiliza prima treaptă a rachetelor, ceea ce reduce semnificativ costurile de lansare.

La nivel global, SpaceX deține un avantaj major. Racheta Falcon 9 este, în prezent, singurul model reutilizabil lansat în mod regulat pentru a plasa sateliți pe orbită, oferind companiei americane o poziție aproape dominantă.

Autoritățile chineze au descris în repetate rânduri această situație drept un risc strategic, mai ales în contextul dezvoltării sateliților de pe orbita joasă a Pământului.

LandSpace și testul Zhuque-3

În acest context, companiile chineze accelerează testele. La începutul lunii decembrie, LandSpace a realizat primul test complet al unei rachete reutilizabile efectuat de o firmă privată din China. Testul a avut loc la Centrul de Lansare Satelitară Jiuquan, odată cu lansarea rachetei Zhuque-3.

Lansarea nu a reușit să finalizeze etapa de recuperare a boosterului, dar racheta a folosit tehnologie reutilizabilă pentru a ajunge pe orbită. Acest lucru este suficient pentru a îndeplini criteriile stabilite de noile reguli ale bursei din Shanghai.

LandSpace a anunțat că intenționează să demonstreze o recuperare completă a rachetei la mijlocul anului 2026, când Zhuque-3 este programată pentru o a doua lansare. Compania a subliniat că dezvoltarea rachetelor reutilizabile este extrem de costisitoare și că accesul la piețele de capital este esențial pentru a putea concura la nivel internațional.

Sprijin strategic din partea statului

Noile ghiduri prevăd sprijin prioritar pentru companiile care participă la misiuni naționale sau la proiecte spațiale majore coordonate de stat. Această abordare evidențiază legătura strânsă dintre sectorul comercial și obiectivele strategice ale Chinei.

În paralel, atât companii de stat, cât și firme private lucrează la propriile proiecte de rachete reutilizabile. Autoritățile se așteaptă ca numărul testelor și lansărilor să crească în următorii ani.

China promovează, de asemenea, dezvoltarea unor constelații proprii de sateliți pe orbita joasă, care ar putea ajunge la zeci de mii de unități în deceniile următoare. Strategia face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a autonomiei tehnologice și a securității naționale în domeniul spațial.