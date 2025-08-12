dark
De ce apelează Jeff Bezos la SpaceX pentru a-și pune pe orbită sateliții Kuiper, deși are propria companie spațială?

Adrian Nicolae
12 august 2025
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos
Jeff Bezos. Credit foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia
Luni dimineață, o rachetă Falcon 9 a decolat din Florida în cea de-a 100-a lansare SpaceX din acest an. La bord se aflau 24 de sateliți ai Project Kuiper, rețeaua de internet prin satelit pe care Amazon o dezvoltă pentru a concura direct cu Starlink, serviciul rivalului SpaceX. Este deja a doua oară când compania lui Elon Musk lansează sateliți pentru Jeff Bezos, fondatorul Amazon și proprietarul Blue Origin, un alt jucător din industria spațială, anunță ArsTechnica.

Întrebare cheie în tot acest tablou aparent bizar rămâne aceeași: cum s-a ajuns ca doi dintre cei mai mari rivali din domeniu să colaboreze?

SpaceX vinde lansări oricui plătește

    Primo, SpaceX are două afaceri de bază: lansarea de rachete și furnizarea de internet Starlink. În ceea ce privește lansările, compania își oferă serviciile pe piața liberă, la cel mai mic cost per kilogram de încărcătură. Reutilizarea treptelor primare ale rachetei Falcon 9 permite un ritm rapid și costuri reduse, estimate la circa 15 milioane de dolari pentru un zbor suplimentar.

    De-a lungul anilor, SpaceX a lansat sateliți pentru rivali precum OneWeb sau AST SpaceMobile și chiar nave spațiale Cygnus pentru Northrop Grumman, competitor direct al capsulei Cargo Dragon.

    Sateliții sunt gata, rachetele altora nu

      Secundo, în ultimii cinci ani, o serie de factori a lăsat Falcon 9 aproape singura opțiune occidentală disponibilă pentru lansări rapide. Invazia Rusiei în Ucraina a scos de pe piață rachetele Proton și Soiuz, iar ceilalți competitori (United Launch Alliance, ArianeGroup, JAXA și chiar Blue Origin) au avut întârzieri majore în dezvoltarea noilor lor vehicule.

      Amazon contractase încă din 2021 lansări cu Vulcan, Ariane 6 și New Glenn, însă toate au întârziat. Între timp, compania a rezolvat problemele de producție și poate fabrica rapid sateliții Kuiper, având deja aproximativ 100 pe orbită și aproape alți 100 gata de lansare. Rezultatul: Bezos trebuie să apeleze la Falcon 9 pentru a nu-și bloca proiectul.

      SpaceX își consolidează poziția

        Nu în ultimul rând, SpaceX ar fi cerut unor clienți să cedeze drepturi de spectru radio în schimbul accesului la lansări, un avantaj important pentru extinderea Starlink.

        Deși pe termen mediu apar noi rachete pe piață, mulți rivali vor continua să se confrunte cu dilema actuală: să plătească SpaceX, finanțând indirect competitorul, sau să aștepte mai mult și să plătească mai scump pentru lansări de la alți furnizori.

        Astfel, rivalitatea Bezos–Musk continuă… dar pentru moment, banii și necesitatea au ultimul cuvânt.

        • Adrian Nicolae este jurnalist și scriitor specializat în știință, cu un doctorat în arheologie preistorică și peste două decenii de experiență în presa scrisă și digitală. A început în redacția Ziarului Financiar, a condus apoi site-ul Descoperă.ro ca redactor-șef, iar mai târziu a fost editor la revista Știință și Tehnică. Ulterior a coordonat pagina de știință de la HotNews. Din 2025 s-a alăturat echipei TechRider, divizie a G4Media, acolo unde semnează materiale de specialitate în domeniul științific. În paralel, a creat pagina de Facebook „O mică doză de cultură generală”, un proiect de popularizare a științei în cheie relaxată, al cărui succes i-a depășit toate așteptările. Alergic la exprimările scorțoase, preferă să lase știința să vorbească. Iar pentru el, știința e, pur și simplu, cea mai fascinantă poveste spusă vreodată.

