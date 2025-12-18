Taikonații chinezi au testat recent un nou set de costume spațiale, concepute să permită misiuni viitoare atât pe orbită, cât și dincolo de aceasta. Echipajul Shenzhou-21, format din Zhang Lu și Wu Fei, a purtat noile costume D și E pentru a efectua primele lor ieșiri extravehiculare (EVA) la bordul stației spațiale Tiangong, anunță Universe Today.

Aceste costume reprezintă o versiune de generație a doua a modelului Feitian, folosit anterior, adaptat special pentru EVA-uri la stația spațială. Noile echipamente includ protecție împotriva radiațiilor, izolație termică, scut împotriva micrometeoriților și protecție ultravioletă. Ele dispun, de asemenea, de un sistem de răcire cu lichid și de un sistem de suport vital de tip rucsac, similar cu cel utilizat de NASA. Costume au fost livrate anterior, pe 15 iulie, de nava de cargo Tianzhou-9.

Misiuni și operațiuni pe stația Tiangong

În timpul EVA-ului, cei doi taikonați au instalat dispozitive de protecție împotriva resturilor spațiale, au inspectat hubloul navei Shenzhou-20 și au înlocuit husa izolatoare a unui adaptor de control termic. Potrivit Centrului Chinez de Cercetare și Instruire pentru Astronauți (CARTC), costumele au o durată operațională de 20 de EVA-uri în patru ani, o îmbunătățire față de standardul anterior de 15 EVA-uri în trei ani. Unul dintre costume a fost deja folosit de 17 ori.

„EVA-urile au demonstrat pe deplin rolul esențial al capacităților umane în operațiunile extravehiculare, costumele oferind o siguranță robustă pentru astronauți”, a declarat Zhai Zhihong, reprezentant al CARTC, pentru China Global Television Network (CGTN).