Fertilitatea umană în spațiu: ce nu știm despre concepție și viață în gravitație zero / Copiii născuți în spațiu ar putea să nu supraviețuiască pe Pământ

Pe măsură ce omenirea se pregătește pentru misiuni de durată către Marte și pentru stabilirea unor baze permanente pe Lună, experții avertizează că una dintre cele mai sensibile necunoscute ale explorării spațiale rămâne insuficient studiată: fertilitatea umană și dezvoltarea vieții în condiții de microgravitație.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Un grup internațional de cercetători susține, într-un articol recent, că problema reproducerii în spațiu „nu mai este teoretică, ci urgentă și practică”, în contextul în care misiunile spațiale se extind de la câteva săptămâni la luni sau chiar ani, relatează Space.com și The Times.

În prezent, există foarte puține date despre modul în care mediul spațial afectează fertilitatea masculină și feminină sau dezvoltarea embrionilor și a copiilor în lipsa gravitației terestre.

Radiațiile cosmice reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri. Potrivit experților, expunerea prelungită la aceste radiații ar putea provoca anomalii grave de dezvoltare, iar corpurile copiilor născuți în spațiu ar putea fi incapabile să se adapteze ulterior la gravitația Pământului.

„Pe măsură ce prezența umană în spațiu se extinde, sănătatea reproducerii nu mai poate rămâne un punct mort al politicii”, a declarat dr. Fathi Karouia, cercetător științific la NASA. El subliniază că, în ciuda a peste 65 de ani de activități spațiale umane, se cunosc foarte puține lucruri despre impactul mediului spațial asupra sistemelor reproductive.

Articolul publicat în revista Reproductive Biomedicine Online atrage atenția asupra mai multor factori de risc pentru funcția reproductivă, inclusiv expunerea la radiații cosmice, gravitația modificată, stresul fizic și psihologic, precum și perturbarea ritmului circadian. Deși dovezile actuale sugerează că misiunile de scurtă durată nu afectează fertilitatea masculină — doi astronauți ai misiunilor Apollo devenind tați după întoarcerea pe Pământ — o călătorie către Marte ar implica niveluri mult mai ridicate de radiații.

Acestea ar putea „compromite funcția testiculară, fertilitatea viitoare și sănătatea descendenților”, avertizează cercetătorii. În acest context, experții iau în calcul scenarii care presupun transportul de ovule, spermatozoizi sau embrioni de pe Pământ către alte corpuri cerești.

Tehnologiile necesare nu sunt complet străine mediului spațial. Cercetătorii notează că unele dintre echipamentele de pe Stația Spațială Internațională sunt comparabile cu cele utilizate în laboratoarele de fertilizare in vitro de pe Pământ, iar FIV ar putea juca un rol esențial în viitorul explorării spațiale umane.

Studii anterioare au arătat că celulele stem de șoarece, crioconservate timp de șase luni pe Stația Spațială Internațională, au produs descendenți sănătoși după revenirea pe Pământ, oferind indicii preliminare încurajatoare.

În opinia cercetătorilor, Luna ar putea deveni cel mai apropiat și practic teren de testare pentru studierea reproducerii în condiții de gravitație redusă. Aceasta ar putea funcționa drept „o trambulină naturală” pentru experimente controlate și etice, care să deschidă, în viitor, calea către o prezență umană susținută pe Marte.