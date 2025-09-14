Marte poate fi colonizată, însă nu așa cum ne-am imaginat

Ideea de a trimite oameni pe Marte a fost mult timp asociată cu imagini spectaculoase ale astronauților care calcă pe solul roșiatic al planetei, într-un efort ce amintește de aselenizarea istorică din 1969. Însă în epoca inteligenței artificiale și a roboticii avansate, această viziune ar putea suferi transformări radicale, informează Space.com.

Tot mai multe voci din comunitatea științifică susțin că viitorul explorării spațiale ar putea aparține așa-numiților „astronauți artificiali”, androizi dotați cu trăsături umane și cu puterea de procesare a unei inteligențe generale artificiale.

Roboți cu statut de membri ai echipajului

Acești „super-astronauți”, adaptați pentru mediul extrem din spațiu, ar putea zbura ca membri de echipaj în misiunile spre Marte și dincolo de el. Avantajele lor sunt evidente: nu ar necesita consumul uriaș de apă, hrană și oxigen care limitează misiunile umane, iar ieșirile în spațiu ar fi posibile fără sistemele complexe de susținere a vieții.

Pascal Lee, om de știință la SETI Institute din California, președinte al Mars Institute și director al Proiectului Haughton-Mars de la NASA Ames Research Center, consideră că progresul în domeniul AI și al roboticii va fi suficient de rapid pentru a ține pasul cu orizontul de planificare al misiunilor marțiene.

„Acest lucru ne obligă să gândim cu atenție ce capabilități să dezvoltăm special pentru explorarea planetară și ce tehnologii se vor maturiza oricum prin avansurile societale în AI și robotică”, explică el.

Spre epoca „omului artificial”

Lee vorbește chiar despre intrarea într-o „Eră a AI-ului”, în care roboții umanoizi dotați cu inteligență generală artificială (AGI) vor avea aceleași trăsături fizice și mobilitate ca oamenii. Subiectul a fost detaliat de el într-un workshop de robotică spațială, unde prezentarea sa s-a intitulat sugestiv „Oameni pe Marte în era AI”.

Mai departe, cercetătorul își imaginează apariția unor „super-oameni artificiali”, animați cu superinteligență artificială (ASI). Aceștia ar deveni „super-astronauți” care nu doar că i-ar egala, dar i-ar și depăși pe oameni în toate aspectele explorării spațiale, de la misiuni pe lunile îndepărtate, precum Titan, până la expediții interstelare.

O nouă relație cu androizii

Lee avertizează că momentul apariției oamenilor artificiali va schimba radical percepția noastră asupra lor. „Nu îi vom mai privi ca pe simple mașini, ci ca pe propriii noștri urmași. Vom fi mândri de ei, asemenea unor părinți, și vom trăi prin aventurile lor extraordinare, inclusiv călătorii către alte stele”, afirmă el.

În locul conceptului de nave stelare multigeneraționale, care să transporte oameni vii timp de secole, Lee propune o alternativă. Mai exact, nave populate doar de super-astronauți artificiali, care să ducă și să protejeze ADN-ul uman, pregătind astfel colonizarea unor exoplanete locuibile.

Regândirea explorării umane

Într-un orizont de timp mai apropiat, AI obligă la o reevaluare a modului în care vor fi planificate misiunile umane pe Marte. Dacă până acum roboții erau considerați asistenți specializați, în viitorul apropiat ar putea deveni entități autonome, cu rol de astronauți artificiali.

„Cred că oamenii vor continua să exploreze spațiul și să ajungă pe Marte, dar o vor face într-o companie neobișnuită”, concluzionează Pascal Lee.

Viziunea lui Elon Musk

Nu doar cercetătorii sunt atrași de această idee. Elon Musk, controversatul fondator și CEO al SpaceX, a anunțat că intenționează să trimită, la finalul lui 2026, o flotă de rachete Starship fără echipaj uman, dar încărcate cu roboți umanoizi Tesla Optimus, pentru a explora Marte înaintea oamenilor.

„Starship va pleca spre Marte la sfârșitul anului viitor, transportând Optimus. Dacă acele aterizări vor reuși, primele misiuni cu echipaj uman ar putea începe în 2029, deși anul 2031 este mai probabil”, a scris Musk pe platforma X.