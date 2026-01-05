Ministrul Irineu Darău: „România se poate mândri cu produse de înaltă calitate pentru industria aerospaţială din întreaga lume”

România se poate mândri cu produse de înaltă calitate pentru industria aerospaţială din întreaga lume create de producători mari şi performanţi, spune ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.

„În România avem şi producători mari şi performanţi, pe care trebuie să îi ascultăm şi să îi respectăm. Am un mare respect pentru companiile care produc şi inovează la noi în ţară, de aceea le vizitez şi le ascult ori de câte ori pot. Prin Universal Alloy Corporation Europe (UACE), ne putem mândri că la noi sunt create produse de înaltă calitate pentru industria aerospaţială din întreaga lume”, a scris ministrul Economiei.

Potrivit acestuia, România trebuie să încurajeze investitorii prin stabilitate şi prin oportunităţi de creştere.

Irineu Darău a precizat că UACE a construit prima fabrică producătoare de profile extrudate dure din aluminiu pentru industria aeronautică dintr-o ţară din Europa de Est, iar acum este unul dintre cei mai mari angajatori din regiune.

UACE îşi desfăşoară activitatea în trei locaţii din Nord-Vestul României: Dumbrăviţa şi Tăuţii Măgherăuş – Maramureş şi Medieşu Aurit – Satu Mare, „cele trei fabrici având tehnologie la cele mai înalte standarde tehnice”.

„Câteva cifre şi aspecte care grăiesc de la sine: 17 ani de existenţă, cu trei fabrici construite în România; investiţii de peste 500 de milioane de euro; cifră de afaceri actuală de 300 de milioane de euro; peste 2.800 de angajaţi, dintre care 95% români; activitate în întregime exportatoare”, a menţionat ministrul.

El consideră că datorită performanţelor de calitate şi de livrare, UACE este considerată şi premiată drept un furnizor de top, iar produsele şi componentele pentru industria aerospaţială au clienţi uriaşi precum Airbus, Boeing sau SpaceX.

Ministrul Economiei a fost prezent de sărbători în Maramureş, unde a avut şi câteva întâlniri cu membri de partid şi antreprenori locali, conform propriilor menţiuni pe reţeaua de socializare.