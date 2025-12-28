La aproape 18 kilometri altitudine, un avion de cercetare al NASA survolează deșerturile din vestul Statelor Unite cu o misiune strategică, identificarea mineralelor critice care stau la baza tehnologiilor moderne, de la smartphone-uri și vehicule electrice până la sistemele de energie curată și echipamentele militare, potrivit Space.com.

Instrumentul-cheie al acestei operațiuni este un senzor de ultimă generație numit AVIRIS-5 (Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer-5), o tehnologie dezvoltată de Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA, cu rădăcini ce merg până în anii 1970. Deși are dimensiunile unui cuptor cu microunde, AVIRIS-5 este capabil să „vadă” lucruri invizibile ochiului uman, și să analizeze modul în care suprafața Pământului reflectă lumina.

Montat în partea frontală a avionului de cercetare ER-2, o platformă care operează la altitudini similare cu cele ale sateliților, senzorul reprezintă cea mai nouă versiune a unei tehnologii folosite pentru prima dată în 1986. De atunci, JPL a perfecționat constant acest tip de spectrometru, și l-a adaptat atât pentru observații terestre, cât și pentru explorarea spațiului.

Un proiect strategic NASA–USGS

AVIRIS-5 este utilizat în cadrul proiectului GEMx, o inițiativă comună a NASA și a Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), care are ca obiectiv identificarea urmelor de minerale critice aflate la suprafața solului. Aceste resurse sunt esențiale pentru economia modernă și pentru securitatea națională, cu utiliare în lanțurile de producție ale electronicelor, bateriilor, semiconductorilor și tehnologiilor militare avansate.

Deșerturile din vestul SUA sunt zone ideale pentru astfel de analize, deoarece vegetația redusă permite o „citire” mai clară a solului. Începând din 2023, echipa GEMx a cartografiat peste 950.000 de kilometri pătrați, o suprafață comparabilă cu teritoriul combinat al mai multor state europene.

Cum „recunoaște” senzorul mineralele

Multe dintre mineralele vizate de proiect au structuri chimice unice care reflectă lumina în mod diferit, la anumite lungimi de undă. AVIRIS-5 detectează aceste variații și identifică așa-numitele „amprente spectrale”, ceea ce permite cercetătorilor să distingă tipuri precise de minerale fără a fi nevoie de săpături sau foraje.

USGS definește mineralele critice ca fiind acele resurse a căror disponibilitate are „consecințe semnificative asupra securității economice sau naționale a Statelor Unite”. Lista include elemente precum aluminiul, litiul, zincul, grafitul, tungstenul și titanul, materiale indispensabile pentru bateriile mașinilor electrice, panourile solare, circuitele integrate și alte tehnologii-cheie ale secolului XXI.

Context geopolitic și presiune politică

Importanța strategică a acestor resurse a fost subliniată și la nivel politic. În martie 2025, Casa Albă a emis un ordin executiv prin care solicită creșterea producției interne de minerale critice „în cea mai mare măsură posibilă”. Documentul avertizează că securitatea economică și națională a Statelor Unite este „grav amenințată” de dependența de importuri din state considerate ostile.

În acest context, datele furnizate de AVIRIS-5 ar putea juca un rol crucial în reducerea dependenței externe și în dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare mai sigure.

De la deșert la spațiu

Tehnologia din spatele AVIRIS-5 nu este nouă pentru explorarea spațiului. Spectrometre similare, dezvoltate de JPL de-a lungul deceniilor, au fost instalate pe sonde spațiale care au studiat planete precum Marte, Mercur sau Pluto.

Potrivit unui comunicat al JPL, un instrument de acest tip se află în prezent în drum spre Europa, luna acoperită de oceane a lui Jupiter, unde va căuta compușii chimici necesari susținerii vieții.

Mult mai mult decât minerale

Pentru oamenii de știință implicați în proiect, aplicațiile AVIRIS-5 merg mult dincolo de identificarea resurselor minerale. Dana Chadwick, cercetător în științele Pământului la JPL, subliniază potențialul extins al tehnologiei.

„Diversitatea problemelor pe care le poți aborda cu acest tip de instrument este cu adevărat impresionantă, de la managementul terenurilor și evaluarea resurselor de apă din stratul de zăpadă, până la analiza riscurilor de incendii de vegetație. Mineralele critice sunt doar începutul pentru AVIRIS-5”, a declarat Chadwick.