NASA a anunțat oficial că misiunea Boeing Starliner din 2024, care a lăsat astronauții blocați pe Stația Spațială Internațională (ISS) timp de mai multe luni, a fost clasificată drept un incident de tip „A”, cea mai severă categorie de accidente a agenției. Această decizie plasează evenimentul la același nivel oficial de gravitate ca și dezastruoasele accidente ale navetelor spațiale Challenger (1986) și Columbia (2023).

Lansată pe 5 iunie 2024, misiunea capsulei Starliner, concepută inițial ca un zbor de certificare final de opt zile, s-a transformat într-o ședere de nouă luni pe ISS pentru astronauții Suni Williams și Butch Wilmore. Cei doi au revenit pe Pământ în siguranță printr-un zbor de salvare SpaceX în martie 2025 și s-au retras ulterior din activitatea de astronaut.

Raportul publicat de NASA, detaliat într-un document de 312 pagini, evidențiază cât de aproape au fost astronauții de un dezastru major. Incidentul de tip A este definit de agenție prin evenimente care implică pierderea de vieți omenești, pierderea totală a unei nave spațiale sau daune materiale de peste 2 milioane de dolari. Structura de raportare a accidentelor NASA cuprinde cinci niveluri de severitate, de la cele catastrofale de tip A până la incidente minore sau „aproape accidente”.

Cauzele: defecțiuni hardware și erori de conducere

Investigația independentă a evidențiat un cumul de defecțiuni hardware, lipsuri de certificare, greșeli de conducere și deficiențe în organizație, care au creat condiții de risc incompatibile cu standardele de siguranță pentru zborurile spațiale umane ale NASA. Problemele de manevrabilitate a navei în apropierea ISS și pierderile financiare uriașe au fost menționate explicit.

„Deși echipajul și-a recăpătat controlul și a evitat rănirea, incidentul merită clasificarea de tip A pentru potențialul semnificativ de catastrofă existent în timpul defectelor critice ale zborului”, a precizat agenția.

NASA își asumă responsabilitatea

Programul Starliner a fost marcat de peste un deceniu de întârzieri și defecțiuni ale sistemelor de propulsie, care au apărut mult înainte de debutul misiunii cu echipaj. În timpul misiunii, probleme precum scurgeri de heliu și defecțiuni ale propulsoarelor au determinat NASA să declare că vehiculul era nesigur pentru întoarcerea cu echipaj.

Raportul arată, de asemenea, lipsa severă de supraveghere la Boeing, considerată catalizatorul principal al eșecului misiunii. Jared Isaacman, noul administrator NASA și fost astronaut privat, a afirmat că, deși Boeing a construit nava, responsabilitatea finală revine agenției pentru acceptarea unui vehicul defect și punerea în pericol a vieților astronauților.

„Pentru a întreprinde misiuni care schimbă lumea, trebuie să fim transparenți atât în privința succeselor, cât și a eșecurilor noastre. Trebuie să ne asumăm greșelile și să ne asigurăm că acestea nu se vor repeta niciodată”, a declarat Isaacman.

Isaacman a preluat conducerea NASA la sfârșitul anului 2025, după un proces de nominalizare dificil sub administrația Trump. Deși este aliat apropiat al lui Elon Musk, numirea sa a fost inițial blocată din cauza unui conflict public între Trump și CEO-ul SpaceX, ceea ce a dus la retragerea nominalizării sale, înainte de a fi aprobată într-o a doua tentativă.