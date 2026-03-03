Observatorul Vera C. Rubin a intrat în istorie în prima sa noapte de funcționare a sistemului său automat de alerte astronomice, generând aproximativ 800.000 de notificări despre evenimente cerești, un record absolut pentru astronomia observațională modernă, anunță The Verge.

Sistemul, parte a proiectului Legacy Survey of Space and Time (LSST), folosește camera sa digitală de mare capacitate pentru a captura peste 1.000 de imagini ale cerului în fiecare noapte. Algoritmii observatorului compară instantaneu fiecare fotografie cu imagini de referință și identifică obiecte sau fenomene noi: de la asteroizi în mișcare, la stele care explodează sau alte modificări de luminozitate. Odată detectate, aceste evenimente sunt transformate în alerte și transmise cercetătorilor în mai puțin de două minute.

Fluxul de alerte ar putea ajunge la 7 milioane pe noapte

„Acest volum de alerte permite comunității internaționale de astronomi să reacționeze rapid și să studieze fenomene care se desfășoară extrem de repede”, explică reprezentanții observatorului. Alertele pot fi filtrate în funcție de tipul de eveniment, luminozitate sau interval de timp, facilitând gestionarea unui flux de date uriaș.

Oficialii Rubin Observatory estimează că, pe măsură ce sistemul va ajunge la capacitate maximă, fluxul de alerte ar putea ajunge la 7 milioane pe noapte, deschizând noi oportunități pentru descoperiri rapide de supernove, urmărirea asteroizilor apropiați de Terra și detectarea obiectelor interstelare rare care traversează sistemul solar.

O revoluție în modul în care monitorizăm cerul

„Este o revoluție în modul în care monitorizăm cerul. Nicio altă infrastructură nu poate procesa și transmite atât de rapid date despre evenimente astronomice efemere”, afirmă cercetătorii implicați în proiect.