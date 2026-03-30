România bifează un nou pas în sectorul spațial. Un satelit dezvoltat integral de specialiști locali urmează să fie trimis pe orbită în cadrul unei misiuni operate de SpaceX.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Este vorba despre EMISAR (CubeSat 1U), a cărui lansare este programată pentru luni, 30 martie 2026. Satelitul va ajunge în spațiu la bordul unei rachete Falcon 9, în cadrul misiunii Transporter-16, cu decolare de la baza Vandenberg Space Force Base, potrivit comunicatului companiei.

Evenimentul va putea fi urmărit în direct pe site-ul SpaceX.

Un proiect românesc construit de la zero

În spatele misiunii se află un consorțiu format exclusiv din entități din România, coordonat de Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Laserilor și Fizica Radiațiilor (INFLPR).

Alături de acesta au lucrat Romanian InSpace Engineering (RISE), RARTEL S.A. și Universitatea Maritimă Constanța, într-un efort comun care a adus laolaltă expertiză în inginerie spațială, comunicații și operarea segmentului la sol.

Fiecare partener a avut un rol clar. INFLPR a pus la dispoziție infrastructura necesară pentru integrare și testare. RISE a contribuit la proiectarea mecanică, termică și electronică, dar și la dezvoltarea software și la operațiunile de la distanță. RARTEL S.A. s-a ocupat de sistemele de comunicații și de procedurile operaționale, în timp ce Universitatea Maritimă Constanța gestionează segmentul la sol – inclusiv antenele și comunicațiile.

Ce va face, concret, satelitul EMISAR

Misiunea satelitului nu este una simbolică. EMISAR a fost conceput pentru a demonstra transmiterea securizată a mesajelor digitale între stații terestre aflate în locații diferite.

Practic, datele sunt stocate la bord și retransmise atunci când satelitul trece din nou peste zonele vizate. Acest sistem, cunoscut drept „store-and-forward”, permite transferul de informații chiar și în condiții în care conexiunile sunt limitate sau inexistente.

Utilitatea este largă: de la monitorizarea mediului și observații ale Pământului, până la comunicații în zone izolate, acolo unde infrastructura clasică lipsește.

Teste dure înainte de lansare

Înainte de a primi undă verde pentru lansare, satelitul a trecut printr-o serie de teste riguroase de verificare și validare, în conformitate cu cerințele Agenției Spațiale Europene și ale SpaceX.

Au fost simulate condițiile extreme din timpul lansării și din spațiu, inclusiv vibrații mecanice și expunerea în camere de vid termic. Toate testele au fost finalizate cu succes.

De ce este important acest proiect

Dincolo de lansarea propriu-zisă, EMISAR marchează o schimbare de paradigmă. Satelitul evidențiază avantajele trecerii de la platforme mari, geostaționare, la sateliți mici, în orbită joasă (LEO).

Aceștia sunt mai ieftini, au latență redusă și pot fi dezvoltați într-un timp semnificativ mai scurt. În plus, oferă flexibilitate pentru misiuni variate, de la comunicații la observații ale Pământului.

Proiectul demonstrează, în același timp, că România poate duce cap-coadă dezvoltarea unui sistem spațial complet: de la proiectare și integrare, până la testare și operare.

Mai mult, validează fezabilitatea serviciilor de comunicații de tip store-and-forward în orbită joasă și deschide drumul pentru viitoare misiuni similare.