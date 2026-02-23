NASA a decis să retragă de pe rampa de lansare racheta destinată misiunii Artemis 2, după apariția unei probleme tehnice la sistemul de alimentare cu heliu. Decizia face improbabilă lansarea în fereastra programată pentru luna martie.

Potrivit Space.com, racheta va fi coborâtă de pe platforma 39B de la Centrul Spațial Kennedy și transportată în clădirea de asamblare pentru reparații.

Problemă la sistemul de heliu

Agenția spațială americană a identificat un blocaj în fluxul de heliu către treapta superioară a rachetei, componentă esențială pentru funcționarea sistemelor de propulsie criogenică. Heliul este folosit pentru presurizarea rezervoarelor de hidrogen și oxigen lichid și pentru menținerea condițiilor necesare funcționării motorului.

Șeful NASA, Jared Isaacman, avertizase încă de sâmbătă că retragerea ar putea deveni necesară.

„Acest lucru va avea aproape sigur un impact asupra perioadei de lansare din martie”, a scris el pe platforma X.

Lansarea, amânată cel mai devreme pentru aprilie

Fereastra de lansare din martie era deja foarte limitată — între 6 și 9 martie, cu o dată alternativă pe 11 martie. Odată ratate aceste intervale, următoarele oportunități apar abia în aprilie.

NASA estimează acum că lansarea ar putea avea loc cel mai devreme la începutul lunii aprilie, în funcție de durata reparațiilor și de condițiile meteorologice.

Prima misiune cu echipaj dincolo de orbita joasă după era Apollo

Artemis 2 va fi primul zbor cu echipaj uman dincolo de orbita joasă a Pământului din ultimele peste cinci decenii. Misiunea va transporta trei astronauți americani și unul canadian într-un zbor de aproximativ 10 zile în jurul Lunii, urmat de revenirea pe Terra.

Problemele tehnice nu sunt o noutate pentru program: și misiunea precedentă, Artemis 1, a fost întârziată de scurgeri de hidrogen înainte de lansarea reușită din 2022.