O rachetă Atlas V a lansat pe orbită 27 de sateliţi Amazon pentru internet

O rachetă Atlas V, aparţinând consorţiului aerospaţial United Launch Alliance (ULA), a lansat pe orbită marţi dimineaţă un lot de 27 de sateliţi de internet ai Amazon, transmite Space.com, citată de Agerpres.

Lansarea a avut loc de la baza spaţială Cape Canaveral, din Florida, la ora locală 3:28 EST (08:28 GMT).

Amazon Leo, cunoscut anterior sub numele de Project Kuiper, este megaconstelaţia de internet prin satelit planificată de Amazon pe orbita joasă a Pământului (LEO).

Reţeaua va fi formată în cele din urmă din aproximativ 3.200 de sateliţi, care vor ajunge pe orbită în peste 80 de lansări efectuate de o varietate de rachete. Şase dintre aceste misiuni erau deja finalizate în momentul acestei lansări, trimiţând 153 de sateliţi pe orbită.

Lansarea de marţi a fost a patra misiune din acest an pentru Atlas V, o rachetă venerabilă şi extrem de fiabilă care a debutat în august 2002. ULA renunţă treptat la Atlas V în favoarea unui nou vehicul de lansare numit Vulcan Centaur, care are trei misiuni la activ până în prezent.

Cei 27 de sateliţi Amazon sunt desfăşuraţi pe parcursul unei perioade de 15 minute, începând la aproximativ 20 de minute după lansare.

Când va fi funcţională, constelaţia Amazon Leo va transmite conectivitate la internet către oameni din întreaga lume şi va concura cu megaconstelaţia Starlink a SpaceX, care oferă deja servicii clienţilor care utilizează peste 9.000 de sateliţi aflaţi pe orbita joasă a Pământului. Numărul sateliţilor Starlink de pe orbită este, de asemenea, în creştere. SpaceX a lansat peste 3.000 de sateliţi Starlink doar în 2025.

Interesant este şi faptul că în pofida rivalităţii cu Amazon, SpaceX contribuie la dezvoltarea reţelei Project Leo, racheta sa Falcon 9 numărându-se printre rachetele pe care Amazon le-a ales pentru a lansa megaconstelaţia, alături de Ariane 6 de la Arianespace, New Glenn de la Blue Origin şi Atlas V şi Vulcan Centaur de la ULA, mai notează Space.com.