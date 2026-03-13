NASA a anunțat că racheta destinată misiunii Artemis 2 este pregătită pentru lansare, după finalizarea revizuirii pregătirii pentru zbor și a lucrărilor de reparație efectuate la Space Launch System (SLS) și la capsula Orion.

Potrivit Space.com, racheta urmează să fie transportată pe 19 martie din Vehicle Assembly Building către rampa de lansare de la Kennedy Space Center din Florida, mai exact la Launch Complex 39B.

Oficialii NASA vizează în prezent 1 aprilie pentru lansare, cu alte ferestre posibile între 2 și 6 aprilie, iar o altă perioadă disponibilă la sfârșitul lunii aprilie.

Prima misiune Artemis cu echipaj uman

Artemis 2 va fi prima misiune cu echipaj uman către Lună din ultimii peste 50 de ani. La bordul capsulei Orion vor călători astronauții Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, alături de astronautul canadian Jeremy Hansen.

Echipajul va efectua o misiune de aproximativ 10 zile, în care nava va zbura în jurul Lunii înainte de a reveni pe Pământ.

Programul a suferit o întârziere după ce inginerii au descoperit o problemă legată de fluxul de heliu din treapta superioară a rachetei SLS, identificată după a doua repetiție generală de lansare.

Racheta a fost readusă pe 25 februarie în hangarul de la Kennedy Space Center pentru reparații. Investigația a arătat că problema era cauzată de o garnitură de deconectare rapidă (Quick Disconnect – QD), componenta care permite transferul combustibilului de la turnul de lansare către rachetă.

Potrivit lui Shawn Quinn, manager al programului de sisteme terestre de explorare, inginerii au testat o soluție tehnică pe un model experimental înainte de a o instala pe racheta destinată misiunii Artemis 2.

Heliul este folosit pentru presurizarea rezervoarelor de combustibil și pentru funcționarea unor sisteme de mediu ale rachetei.

Oficialii NASA au decis că nu este necesară o a treia repetiție completă de alimentare cu combustibil după revenirea rachetei pe rampă.

Potrivit lui Lori Glaze, administrator asociat interimar pentru dezvoltarea sistemelor de explorare, fiecare alimentare completă reduce ușor durata de viață a rezervoarelor.

„Am exersat echipa și hardware-ul. Data viitoare când realimentăm vehiculul, mi-aș dori să fie într-o zi în care putem lansa efectiv”, a declarat Glaze.

Programul Artemis și planurile pentru Lună

Artemis 2 este a doua misiune a programului Artemis program, după zborul fără echipaj al misiunii Artemis 1 din noiembrie 2022.

Scopul programului este de a crea o prezență umană susținută pe și în jurul Lunii, ca etapă intermediară pentru viitoarele misiuni către Marte.

Planurile NASA pentru misiunile viitoare au fost ajustate. Misiunea Artemis 3 nu va mai include o aselenizare, urmând să se concentreze pe întâlniri și manevre de andocare între Orion și vehiculele de aselenizare dezvoltate de SpaceX și Blue Origin.

Prima aselenizare din cadrul programului Artemis este acum planificată pentru misiunea Artemis 4, în timp ce NASA își propune o a doua aterizare pe Lună la mai puțin de un an după aceasta, în cadrul misiunii Artemis 5.