Un satelit franco-chinez a detectat un semnal cosmic vechi de 13 miliarde de ani

Satelitul franco-chinez SVOM a detectat în luna martie o explozie rară de raze gamma, provenită din colapsul unei stele masive petrecut acum aproximativ 13 miliarde de ani, potrivit AFP, citată de boursorama.com. Semnalul este unul dintre cele mai îndepărtate de acest tip observate vreodată și, totodată, cel mai bine documentat dintre cele aflate la limite similare, afirmă Bertrand Cordier, coordonator științific al proiectului la CEA.

Misiunea SVOM, lansată în iunie 2024, are rolul de a identifica și localiza astfel de fenomene extreme. Exploziile de raze gamma apar în urma prăbușirii unor stele foarte masive sau a fuziunii unor stele compacte, generând pentru scurt timp o cantitate de energie enormă, echivalentă cu peste un miliard de miliarde de sori.

Aceste evenimente sunt importante pentru studierea fizicii extreme din Univers – condiții care nu pot fi replicate pe Pământ – și funcționează ca „sonde” naturale ce permit analiza mediului cosmic traversat. Lumina extrem de intensă a acestor explozii poate oferi date despre proprietățile Universului în epoci foarte timpurii.

Semnalul detectat pe 14 martie a activat sistemul de alertă al misiunii, determinând redirecționarea rapidă a altor telescoape pentru observații suplimentare. După impulsul inițial de raze gamma, sursa a emis pentru o perioadă mai lungă radiații X, optice, infraroșii și radio – „contrapartida” necesară localizării precise și analizei detaliate.

Datele arată că evenimentul s-a produs când Universul avea aproximativ 700 de milioane de ani, în perioada formării primelor generații de stele, alcătuite predominant din hidrogen și heliu. Aceste stele timpurii au contribuit la apariția elementelor grele și au influențat evoluția ulterioară a cosmosului.

Potrivit cercetătorilor, steaua responsabilă pentru explozia observată ar fi avut probabil în jur de o sută de mase solare. Echipa SVOM estimează că satelitul ar putea detecta una sau două astfel de explozii pe an, deși dificultatea rămâne sincronizarea rapidă a observațiilor între diferitele instrumente. În cazul semnalului din martie, Very Large Telescope din Chile a reușit să se orienteze către țintă abia după 17 ore, timp în care intensitatea radiației a scăzut.