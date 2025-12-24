Satelitul Starlink care s-a defectat şi urmează să ardă complet în atmosfera terestră a fost fotografiat de pe orbită de un alt satelit, WorldView-3, al companiei Vantor, la solicitarea SpaceX, care deţine constelaţia Starlink, transmite marţi Space.com, citată de Agerpres.

Miercuri (17 decembrie), acest satelit Starlink a suferit o anomalie tehnică rezultând în pierderea comunicării cu solul şi o ventilaţie neprogramată a rezervorului său de propulsie. Satelitul se prăbuşeşte acum spre atmosfera Pământului, unde va fi incinerat complet în câteva săptămâni, potrivit SpaceX.

SpaceX a cerut companiei Vantor (cunoscută anterior sub numele de Maxar Intelligence) să fotografieze satelitul afectat, pentru a înţelege mai bine starea acestuia, iar Vantor a îndeplinit solicitarea.

Compania a folosit satelitul său de observare a Pământului WorldView-3 pentru a fotografia unitatea Starlink joi (18 decembrie) de la o distanţă de 241 de kilometri.

Fotografia, realizată în timp ce sateliţii se aflau deasupra unei regiuni din Alaska, are o rezoluţie de 12 centimetri, oferind companiei SpaceX informaţii cheie despre satelit.

„Echipa noastră a profitat de capacităţile avansate ale tehnologiei noastre de imagistică non-terestră şi de capacitatea de colectare recent extinsă pentru a se deplasa rapid şi a oferi SpaceX confirmarea că satelitul este în mare parte intact”, a declarat Todd Surdey, vicepreşedinte executiv şi al Vantor, într-un comunicat emis sâmbătă (20 decembrie). „Aceste informaţii le-a permis să evalueze rapid posibilele defecţiuni suportate de satelit”, a adăugat el.

Datele sugerează că satelitul a eliberat un număr mic de resturi ca urmare a anomaliei. Dar aceste bucăţi, şi satelitul în sine, nu ar trebui să reprezinte o problemă pentru alte vehicule spaţiale aflate pe orbita joasă a Pământului (LEO), potrivit SpaceX.

„Apreciem răspunsul rapid al @vantortech de a furniza aceste imagini. Datele suplimentare sugerează că există un număr mic de resturi care pot fi urmărite în urma evenimentului şi ne aşteptăm ca satelitul şi resturile să reintre în atmosferă şi să dispară complet în câteva săptămâni”, a declarat Michael Nicolls, vicepreşedinte al departamentului de inginerie Starlink la SpaceX, într-o postare pe X emisă sâmbătă.

Starlink este de departe cea mai mare constelaţie de sateliţi asamblată vreodată. În prezent, este alcătuit din aproximativ 9.300 de sateliţi activi – aproximativ 65% din totalul sateliţilor operaţionali de pe orbita Pământului, mai notează Space.com.