Senatul american a legiferat construirea unei baze permanente pe Lună

George Radu
14 martie 2026
Concept futurist al unei baze lunare.
Credit foto: Anna Kucherova /Dreamstime.com
Comitetul pentru Comerț, Știință și Transporturi al Senatului SUA a aprobat NASA Authorization Act 2026, un proiect de lege care prevede construirea unei baze lunare capabile să susțină locuire umană pe termen lung, operațiuni robotice și activități științifice și industriale.

Scopul declarat: „o prezență americană durabilă pe Lună, care să avanseze știința, tehnologia și interesele strategice ale națiunii,” a subliniat senatorul Ted Cruz (R-Texas), președintele comitetului, potrivit Space.com.

În centrul unei curse spațiale tot mai intense

Legea vine pe fondul intensificării competiției cu China, care își accelerează ambițiile lunare și dezvoltă infrastructură orbitală și lunară. „China urmărește să domine Luna, să controleze poziții strategice în spațiu și să scrie regulile secolului XXI,” a avertizat Cruz.

Senatorii americani subliniază că prezența pe Lună nu este doar simbolică, ci este strategică. Iar leadership-ul spațial susține securitatea națională, inovația tehnologică, economia și influența globală.

Planuri concrete pentru o bază permanentă

Proiectul de lege cere ca NASA să construiască baza astfel încât să permită cercetări științifice reale și demonstrații tehnologice, cu tehnologii pentru viitoare misiuni spre Marte. De asemenea, actul prevede evaluarea capacităților de salvare a echipajului lunar în caz de urgență sau situații non-urgente.

Donald Trump a susținut anterior ideea unei baze permanente prin ordinul executiv „Asigurarea Suprematiei Spațiale Americane” din 18 decembrie 2025, prin care a stabilit obiective clare: întoarcerea americanilor pe Lună până în 2028, construirea primelor elemente ale bazei permanente până în 2030 și utilizarea energiei nucleare spațiale.

Avantaj strategic și geopolitic

Senatorul Maria Cantwell (D-Wash.) afirmă că legea „pregătește terenul pentru decenii de leadership american continuu în spațiu”. În contextul în care China își accelerează programul lunar, prezența permanentă a SUA pe Lună ar putea decide echilibrul strategic al următoarelor decenii.

„Națiunea care conduce în spațiu va modela economia globală, va defini normele internaționale și va asigura poziția strategică supremă. Dacă America ezită, China va ocupa acest gol,” a avertizat senatorul.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

