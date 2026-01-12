SpaceX lansează misiunea exoplanetară Pandora și alţi sateliţi cu o rachetă Falcon 9

SpaceX a lansat duminică, de la baza Vandenberg Space Force din California, o rachetă Falcon 9 care a transportat aproximativ 40 de încărcături utile, printre care și satelitul Pandora al NASA. Lansarea a avut loc la ora 13:44 GMT, relatează Space.com.

Compania a denumit zborul „Twilight”, deoarece sateliții au fost plasați pe o orbită heliosincronă aflată între zona de zori și cea de amurg, o traiectorie situată la granița dintre zi și noapte pe Terra. Desfășurarea încărcăturilor a început la aproximativ o oră după lansare și s-a întins pe o durată de circa 90 de minute, toate operațiunile fiind efectuate conform planului.

Pandora va analiza atmosferele exoplanetelor

În cadrul misiunii sale orbitale de un an, Pandora, un satelit cu masa de 325 de kilograme, va studia cel puțin 20 de exoplanete cunoscute. Observațiile vor fi realizate cu ajutorul unui telescop cu deschiderea de 45 de centimetri, orientat către sistemele stelare în momentele în care planetele trec prin fața stelelor gazdă din perspectiva satelitului.

Acest fenomen, cunoscut sub numele de „tranzit”, produce mici variații ale luminozității stelei. Metoda tranzitului este principalul instrument utilizat de astronomi pentru descoperirea exoplanetelor, majoritatea celor peste 6.000 de planete cunoscute în afara Sistemului Solar fiind identificate prin această tehnică.

Tranzitele permit și caracterizarea detaliată a planetelor, în special a atmosferei acestora. Diverse molecule și elemente chimice absorb lumina la lungimi de undă specifice, iar analiza spectrului luminii stelare filtrate prin atmosfera unei exoplanete poate oferi informații despre compoziția acesteia.

Corectarea efectelor produse de activitatea stelară

Acest tip de analiză este adesea îngreunat de activitatea stelelor, care nu au suprafețe uniforme. Petele stelare și alte variații de luminozitate pot distorsiona semnalele provenite de la exoplanete.

Pentru a reduce aceste erori, Pandora va monitoriza simultan luminozitatea stelelor în spectrul vizibil și în infraroșu. „Pandora își propune să separe spectrele stelelor și planetelor prin observarea în paralel pe mai multe lungimi de undă”, au explicat oficialii NASA, subliniind că această abordare va permite o evaluare mai precisă a influenței petelor stelare.

Satelitul se va concentra în special pe planete cu atmosfere dominate de apă sau hidrogen.

Zeci de alți sateliți în cadrul misiunii Twilight

Celelalte încărcături ale misiunii Twilight au inclus un set divers de sateliți comerciali și guvernamentali. Printre aceștia s-au aflat zece sateliți Aether de la Kepler Communications și doi sateliți radar Acadia de la Capella Space, destinați imagisticii avansate a Pământului.

SpaceX a realizat în mod constant astfel de misiuni de tip „rideshare”, în cadrul cărora mai mulți clienți împart același zbor. Până în prezent, compania a efectuat 15 lansări în cadrul programului Transporter și alte patru prin programul Bandwagon.

Prima treaptă a rachetei Falcon 9 a aterizat înapoi la Vandenberg la aproximativ opt minute și jumătate după decolare, marcând a cincea misiune pentru acest propulsor, potrivit SpaceX.