dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 vizualizare
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

SpaceX a trimis pe orbită un nou lot de 29 de sateliţi Starlink cu o rachetă Falcon 9

Redacția TechRider
15 decembrie 2025
Rachetă Falcon 9
Rachetă Falcon 9/ Credit foto: Spacex.com
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

SpaceX a lansat luni dimineaţă 29 de sateliţi Starlink din Florida, în pofida condiţiilor meteorologice grele, transmite Space.com, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Racheta Falcon 9 a fost lansată la ora locală 00:25 EST (05:25 GMT) de la baza spaţială Cape Canaveral. Scăpând de ameninţarea reprezentată de vânturile puternice şi plafonul de nori, vehiculul de lansare SpaceX în două trepte a ajuns în spaţiu la aproximativ 8 minute şi 40 de secunde după desprinderea de sol.

Treapta superioară a rachetei Falcon 9 a lansat cei 29 de sateliţi de releu pentru internet în bandă largă Starlink (Grupa 6-82) după aproximativ o oră.

Între timp, primul etaj al rachetei şi-a finalizat misiunea, s-a separat şi şi-a folosit motoarele pentru a coborî deasupra Oceanului Atlantic pe barja autonomă de drone „A Shortfall of Gravitas”. Aterizarea la punct fix, pe barjă, a finalizat al nouălea zbor al propulsorului reutilizabil (B1092).

Lansarea de luni din Florida a urmat unei alte misiuni Starlink de succes, efectuate din California cu o zi înainte. Misiunea de pe coasta de est a fost al 163-lea zbor al unei rachete Falcon 9 din 2025, un altul fiind programat pentru marţi (16 decembrie) de la Centrul Spaţial Kennedy al NASA.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...