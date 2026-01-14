NASA își propune să instaleze un reactor nuclear funcțional pe Lună până în 2030, iar Statele Unite tratează acest obiectiv ca pe o prioritate strategică, potrivit declarațiilor făcute marți de administratorul agenției, Jared Isaacman, citate de Space.com și preluate de Agerpres.

Agenția spațială americană lucrează de mai mulți ani la dezvoltarea unui prototip de reactor nuclear capabil să furnizeze energie pentru una sau mai multe baze permanente pe suprafața Lunii, care urmează să fie construite în cadrul programului Artemis.

America este hotărâtă să revină pe Lună

În luna decembrie, președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv care stabilește drept obiectiv începerea construcției unei baze lunare până în 2030, precum și punerea în funcțiune a unui reactor nuclear în același interval de timp.

Marți, NASA și Departamentul american al Energiei (DOE) au anunțat semnarea unui memorandum prin care cele două instituții își reafirmă angajamentul de a respecta acest calendar ambițios.

„În conformitate cu politica spațială națională a președintelui Trump, America este hotărâtă să revină pe Lună, să își construiască infrastructura necesară pentru a rămâne acolo și să facă investițiile care vor permite următorul mare salt – către Marte și dincolo de el”, a declarat Jared Isaacman.

Energia nucleară este esențială pentru avanposturile umane

Potrivit acestuia, atingerea acestor obiective depinde de utilizarea energiei nucleare. „Acest acord deschide calea unei cooperări mai strânse între NASA și Departamentul Energiei, menită să asigure capacitățile necesare pentru inaugurarea unei noi ere de aur a explorării spațiale și a descoperirilor”, a adăugat șeful NASA.

Energia nucleară este considerată esențială pentru avanposturile umane din spațiul îndepărtat, inclusiv cele planificate pe Lună și, ulterior, pe Marte. Reactoarele bazate pe fisiune pot produce electricitate constant, timp de mai mulți ani, fără realimentare și fără a depinde de condițiile meteo sau de lumina solară.

„Știința și inovația americană lucrează împreună”

Colaborarea dintre NASA și Departamentul Energiei în domeniul energiei nucleare spațiale se întinde pe mai bine de 50 de ani. De-a lungul timpului, numeroase misiuni robotice ale agenției – precum sonda Cassini, care a explorat Saturn, sau roverele marțiene Curiosity și Perseverance – au fost alimentate cu generatoare termoelectrice cu radioizotopi (RTG).

„Istoria ne arată că atunci când știința și inovația americană lucrează împreună – de la Proiectul Manhattan până la programul Apollo – Statele Unite reușesc să conducă lumea spre noi frontiere considerate odinioară imposibile. Acest acord continuă această tradiție”, a declarat secretarul american al Energiei, Chris Wright, în comunicatul comun.