Emblematicul telescop spațial Hubble se află pe orbită de peste 35 de ani, însă existența sa se apropie inevitabil de sfârșit. Acesta urmează să reintre în atmosferă mai devreme decât anticipau experții, iar faptul că nu a fost proiectat pentru o reintrare controlată ridică un serios semnal de alarmă cu privirile la riscul ca acesta să se prăbușească într-o zonă populată.

Observatorul spațial a jucat un rol esențial în redefinirea înțelegerii noastre despre cosmos, după ce a realizat peste 1,7 milioane de observații de la lansarea sa în 1990. Cu toate acestea, în ultimii ani, Hubble a trecut prin mai multe momente critice, pe măsură ce echipamentul observatorului se degradează în mediul ostil al spațiului.

Un nou studiu, publicat pe serverul NASA Technical Reports Server (NTRS), arată că Hubble ar putea reintra în atmosfera Pământului mai rapid decât se aștepta.

Există riscul ca acesta să se prăbușească într-o zonă populată

Telescopul spațial Hubble a fost ridicat pe o orbită mai înaltă de mai multe ori prin misiuni Space Shuttle între 1993 și 2009. Recent, Elon Musk afirma că o misiune SpaceX ar putea ridica telescopul pe o orbită superioară cu ajutorul capsulei Crew Dragon. Totuși, acea misiune de prelungire a duratei de viață pare să fie acum exclusă.

Planul inițial pentru Hubble prevedea că acesta va fi recuperat sau deorbitat printr-o misiune Space Shuttle la sfârșitul duratei sale de viață care, inițial, fusese estimată la 15 ani. Nimeni nu a anticipat însă că Hubble va supraviețui programului Space Shuttle și că va continua să funcționeze pentru mai bine de 35 de ani.

Fără planuri imediate de ridicare a telescopului, orbita sa se va deteriora însă lent în următorii ani. În final, va reintra necontrolat în atmosferă și, cel mai probabil, se va prăbuși în ocean. Există totuși riscul ca acesta să se prăbușească într-o zonă populată, un scenariu pe care experții nu îl pot exclude în acest moment.

„Prezicerea precisă a momentului când va avea loc această reintrare și evaluarea potențialelor riscuri pentru public sunt preocupări critice pentru NASA. Această evaluare a analizat și verificat independent metodologiile de predicție a deteriorării orbitei telescopului, a analizat pericolele potențiale la reintrare și a oferit recomandări pentru gestionarea riscurilor asociate”, explică specialiștii NASA.

Hubble „nu a fost proiectat pentru o reintrare controlată”

Studiul subliniază faptul că Hubble a fost inițial conceput pentru a fi recuperat. Aceasta înseamnă că deorbitarea sa necontrolată ar putea avea consecințe periculoase. „Deoarece telescopul nu a fost proiectat pentru o reintrare controlată, există îngrijorări privind resturile care ar putea ajunge pe suprafața Pământului, precum și riscurile de victime asociate”.

Conform studiului, cel mai bun scenariu ar fi ca telescopul să rămână pe orbită până în 2040. Totuși, scenariul cel mai nefavorabil ar presupune reintrarea sa în atmosfera Pământului chiar din 2029. Cel mai probabil acesta va reintra în 2033.

„Telescopul Hubble este anticipat să reintre în atmosfera sensibilă a Pământului în 2033, cu o amprentă a resturilor care se întinde pe aproximativ 350 până la 800 de kilometri de-a lungul traiectoriei la sol”, au subliniat autorii studiului.

Există un risc pentru viața umană?

Cercetătorii nu au prezis locul și amprenta exactă a reintrării, dar au folosit simulări pentru a evalua probabilitatea de victime. Aceasta variază de la un risc mediu general de 1 la 330 pe întreaga regiune de înclinație pe care o traversează telescopul până la 1 la 31.000 peste cea mai izolată regiune locuită din sudul Oceanului Pacific.

Aceste riscuri sunt scăzute, totuși, așa cum a subliniat echipa de cercetare în studiu, ele nu se încadrează în intervalul acceptabil al NASA când vine vorba de factorii de risc la reintrare. Standardul NASA-STD-8719.14C prevede că riscul pentru public trebuie să fie „mai mic sau egal cu 1 la 10.000″.

„Scenariul cel mai nefavorabil”, au explicat cercetătorii, „ar avea loc dacă resturile telescopului ar ajunge în Macao, acolo unde s-ar prevedea între două și patru victime din cauza densității mari a populației. Cel puțin o victimă ar fi de asemenea așteptată dacă ar cădea în Hong Kong sau Singapore”.

Echipa recomandă studii suplimentare pentru a determina factorul de risc pe măsură ce Hubble se apropie de data reintrării sale. Ar trebui luați în considerare și alți factori, cum ar fi impactul furtunilor geomagnetice asupra deteriorării orbitale a telescopului.