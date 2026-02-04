Comisia Europeană respinge acuzaţiile „absurde şi complet nefondate” ale SUA privind presiuni pentru „cenzură” pe reţelele de socializare

Comisia Europeană a respins marţi ferm acuzaţiile conform cărora ar fi constrâns reţelele sociale să cenzureze conţinutul online, aşa cum susţine un raport prezentat în Congresul american de aliaţi ai fostului preşedinte Donald Trump, relatează AFP, citată de Agerpres.

Raportul, de 160 de pagini, afirmă că Uniunea Europeană ar fi derulat, timp de zece ani, o campanie pentru a controla „ceea ce se afirmă online” la nivel global. Aceste acuzaţii au fost catalogate drept „absurde şi complet nefondate” de către Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Potrivit raportului, în vizor se află reglementările europene care stabilesc cadrul legal pentru activitatea marilor platforme online. Aceste reguli sunt considerate printre cele mai stricte din lume, fiind criticate frecvent de administraţia Trump şi de conducerea platformelor, care susţin că ele ar limita libertatea de exprimare.

Raportul denumit „dosarele europene ale cenzurii” susţine că Uniunea Europeană ar fi exercitat presiuni asupra platformelor pentru a suprima publicaţii critice la adresa vaccinurilor anti-COVID-19 şi că ar fi comis „ingerinţe electorale” repetate în scrutinurile europene.

Reprezentanţii Comisiei Europene subliniază însă că libertatea de exprimare rămâne un drept fundamental în Europa şi atrag atenţia asupra faptului că platformele online, prin algoritmii lor, pot influenţa alegătorii.

Raportul american mai menţionează implicarea miliardarului Elon Musk, proprietarul platformei X, acuzându-l că ar fi sprijinit grupuri de extremă dreaptă din Germania şi că şi-ar fi amplificat ingerinţele în afacerile europene.