Platformele online vor contacta în zilele următoare peste un milion de adolescenți australieni, oferindu-le opțiunea de a-și descărca datele, îngheța profilurile sau de a le pierde complet. Măsura vine în contextul intrării în vigoare, pe 10 decembrie, a primei interdicții mondiale privind utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 16 ani, transmite Reuters.

TikTok, Snapchat și platformele Meta – Facebook, Instagram și Threads – sunt pregătite să dezactiveze conturile înregistrate de utilizatori sub 16 ani, potrivit unor surse care cunosc planurile companiilor.

În practică, companiile vor utiliza software pe care îl folosesc deja pentru a estima vârsta utilizatorilor pe baza comportamentului lor online – de exemplu, prin analiza tipului de conținut cu care interacționează. Acest software, dezvoltat inițial pentru marketing, este deja bine stabilit. Aplicațiile specializate de verificare a vârstei vor fi utilizate doar când utilizatorii contestă că au fost blocați incorect.

„Vor exista cel mult două-trei săptămâni în care oamenii se vor obișnui cu ceva ce fac zilnic, iar apoi totul va deveni rutină”, a declarat Julie Dawson, director de politici la Yoti, companie care furnizează servicii de verificare a vârstei pentru Facebook, Instagram și TikTok.

Provocări tehnice și riscuri

Sistemul nu este perfect. Aplicațiile de verificare a vârstei, folosite pentru prima dată la scară largă, au arătat în teste marje de inexactitate considerate uneori inacceptabile. Problemele apar în special la categoria de vârstă 15-17 ani: fie blochează utilizatori de 16-17 ani care ar trebui să aibă acces, fie aprobă adolescenți de 15 ani, expunând companiile la amenzi.

Persoanele cu vârste între 16-17 ani sunt cele mai expuse riscului de întrerupere, deoarece acuratețea estimării vârstei bazate pe fotografii scade în acest interval. În plus, aceștia au mai puține șanse să dețină documente oficiale precum permisul de conducere. Aproximativ 600.000 de australieni intră în această categorie de vârstă.

„Multe dintre metodele tehnologice de verificare a vârstei vor eșua în acel interval restrâns de vârstă”, a explicat Daswin De Silva, profesor de informatică la Universitatea La Trobe. Pentru cei blocați greșit, „probabil va fi o distorsiune a serviciului pentru câteva zile sau săptămâni până când platformele vor rezolva problema”.

Context legislativ

Noua lege a luat naștere în contextul preocupărilor crescânde privind siguranța copiilor online.

Documentele Meta divulgate în 2021 au arătat că compania era conștientă de efectele dăunătoare ale rețelelor sociale asupra adolescenților. În 2024, bestsellerul „The Anxious Generation” și o campanie condusă de filiala australiană a News Corp au contribuit la accelerarea acțiunii politice.

Legea a trecut peste opoziția activiștilor pentru libertatea de exprimare, a susținătorilor drepturilor copiilor, precum și a companiilor de social media și creatorilor de conținut. Aceasta impune operatorilor de platforme să implementeze mijloace de blocare a minorilor fără a fi nevoie de acordul sau supravegherea părinților.

TikTok, care a declarat că are 200.000 de utilizatori australieni cu vârste între 13-15 ani, a anunțat că proiectează un buton special pentru raportarea utilizatorilor suspectați a fi minori. Meta, Snapchat, TikTok și Google au refuzat să comenteze detaliile implementării, dar majoritatea au confirmat în audierile parlamentare din octombrie că plănuiesc să se conformeze.

Implicații globale

Implementarea acestei legi ar putea influența eforturile globale de protecție a tinerilor împotriva tehnologiei legate de probleme precum hărțuirea online și impactul negativ asupra sănătății mentale și fizice.

„Restul lumii privește către Australia pentru această nouă armă în combaterea problemelor aparente pe care unele platforme digitale ni le prezintă”, a declarat Stephen Wilson, fondatorul companiei de consultanță Lockstep, care a consiliat guvernele australian și american.

Marea Britanie și Franța au introdus deja verificări de vârstă pentru site-urile pornografice în iunie și iulie, iar Danemarca a anunțat recent că va interzice rețelele sociale pentru cei sub 15 ani. Totuși, inițiative similare în Franța și Florida s-au confruntat cu critici privind practicabilitatea și potențiala încălcare a libertății de exprimare.

Legea australiană prevede că platformele trebuie să ia „măsuri rezonabile” pentru a bloca minorii, inclusiv detectarea accesului prin rețele private virtuale (VPN) care maschează locația utilizatorilor. Rămân însă întrebări legate de posibilitatea migrării tinerilor către platforme mai mici, care nu intră încă sub incidența interdicției.