Snapchat va percepe taxe utilizatorilor pentru stocarea fotografiilor și videoclipurilor vechi

Snapchat a anunțat că va începe să perceapă taxe pentru stocarea fotografiilor și videoclipurilor salvate de utilizatori în platformă, o decizie care a stârnit reacții negative din partea celor care au acumulat o arhivă mare de conținut vechi.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Funcția Memories, lansată în 2016, le permite utilizatorilor să salveze fotografiile și clipurile video postate anterior — numite Snaps — pentru a le putea revedea sau republica mai târziu. Practic, este o arhivă personală integrată în aplicație.

De acum, cei care au salvat mai mult de cinci gigabytes (GB) de conținut în Memories vor trebui să plătească pentru a-l păstra accesibil, potrivit TechCrunch.

Snapchat va percepe taxe pentru stocare

Dacă spațiul din Memories depășește limita, va trebui să exportați conținutul sau să alegeți unul dintre noile planuri de stocare Snapchat pentru a-l păstra.

Compania a declarat că planul de stocare introductiv oferă până la 100 GB de stocare pentru 1,99 dolari pe lună. Utilizatorii Snapchat+ vor beneficia de până la 250 GB de spațiu de stocare ca parte a abonamentului lor lunar de 3,99 dolari, în timp ce utilizatorii Snapchat Platinum vor beneficia de 5 TB ca parte a abonamentului lor lunar de 15,99 dolari.

Dacă depășiți limita, dar nu vă abonați la un plan, cele mai vechi postări Snaps vor fi salvate, în timp ce cele mai recente vor fi șterse pentru a rămâne în limita de stocare.

Chiar dacă aplicația le oferă utilizatorilor un an de stocare temporară pentru conținutul care depășește 5 GB, unii preferă să-și exporte datele în loc să plătească.

Utilizatorii de pe rețelele sociale au reacționat cu consternare, acuzând compania de lăcomie.

Snap a recunoscut că „nu este niciodată ușor să treci de la a primi un serviciu gratuit la a plăti pentru el”, dar a sugerat că „merită costul” pentru utilizatori.

„Aceste schimbări ne vor permite să continuăm să investim în îmbunătățirea Memories pentru întreaga noastră comunitate”, a declarat compania într-o postare pe blog în care a anunțat această măsură.

Compania a declarat că utilizatorii au salvat peste un trilion de fișiere foto și video în funcția Memories – arhiva internă a Snapchat – de la introducerea acesteia, în urmă cu aproape un deceniu.

Funcția permite utilizatorilor să salveze fotografii și videoclipuri partajate inițial pentru 24 de ore sau mai puțin pe platformă, utilizatorii fiind invitați să le republice ca amintire sau „throwback” la o dată ulterioară.

Posibilitatea de a exporta Snapchat Memories în galeria foto a dispozitivului

O modalitate de a salva Snapchat Memories este descărcarea acestora în galeria foto. Deși acest lucru se poate face direct de pe telefon, sunteți limitat la loturi de 100 de bucăți odată, ceea ce poate fi o sarcină consumatoare de timp dacă aveți mii de Snaps salvate.

Cu toate acestea, aceasta ar putea fi o modalitate bună de a selecta Snaps-urile pe care doriți să le salvați.

Descărcarea datelor Snapchat arhivate

Dacă nu doriți să pierdeți timp exportând Memories în loturi de 100, puteți utiliza instrumentul „Descărcați datele mele” al Snapchat pentru a salva arhiva Memories și a o primi prin e-mail într-un fișier în format .zip.

Snap a declarat în aprilie că Snapchat a depășit 900 de milioane de utilizatori activi lunar, în timp ce rivalii precum Instagram și TikTok se laudă cu miliarde.