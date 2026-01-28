TikTok a ajuns la o înțelegere într-un proces considerat de referință privind acuzațiile de dependență de rețelele sociale, chiar înainte de debutul oficial al procesului, au confirmat avocații reclamanților.

Platforma de partajare video a fost una dintre cele trei companii de tehnologie, alături de Instagram (Meta) și YouTube (Google), acuzate că și-au conceput produsele într-un mod care creează dependență și provoacă prejudicii copiilor și adolescenților, potrivit Reuters.

În același dosar a fost menționată și Snap Inc., compania-mamă a Snapchat, care a ajuns la un acord similar săptămâna trecută, tot pentru o sumă nedezvăluită. TikTok rămâne însă pârât în celelalte acțiuni aflate pe rol, iar procesele împotriva Meta și Google vor continua conform calendarului stabilit de instanță.

Caz-test cu implicații majore pentru industria tehnologică

În centrul litigiului se află o tânără de 19 ani, identificată prin inițialele „KGM”, al cărei caz este considerat reprezentativ pentru mii de procese similare intentate împotriva companiilor de social media în Statele Unite. Alături de alți doi reclamanți, cazul său a fost selectat drept „proces comparativ” – un tip de cauză-pilot menită să testeze argumentele ambelor părți în fața unui juriu și să stabilească posibilele despăgubiri.

„Aceste cazuri sunt folosite pentru a evalua cum vor reacționa jurații la acuzațiile formulate și ce tip de daune ar putea fi acordate”, a explicat Clay Calvert, cercetător senior nerezident în politici tehnologice la American Enterprise Institute.

Potrivit avocatului principal al reclamanților, Joseph VanZandt, selecția juriului pentru procesul care implică Meta și YouTube începe în această săptămână la Curtea Superioară a Comitatului Los Angeles. Se estimează că procedura va dura câteva zile, fiind audiați aproximativ 75 de potențiali jurați în fiecare zi.

Acuzații privind designul deliberat al platformelor

Este pentru prima dată când astfel de acuzații ajung să fie analizate de un juriu, iar rezultatul ar putea avea consecințe semnificative asupra modului în care platformele de socializare își proiectează produsele și gestionează utilizarea acestora de către minori.

Reclamanții susțin că utilizarea rețelelor sociale de la o vârstă fragedă a contribuit la dezvoltarea unei dependențe de tehnologie, agravând probleme precum depresia și gândurile suicidare. Potrivit acțiunii în instanță, aceste efecte nu ar fi accidentale, ci rezultatul unor decizii deliberate de design menite să maximizeze timpul petrecut pe platformă și veniturile din publicitate.

Procesul argumentează că aceste practici se inspiră din tehnici comportamentale și neurobiologice similare celor utilizate în industria jocurilor de noroc sau a tutunului, fiind integrate în mod intenționat în funcționalitățile aplicațiilor.

Dacă instanța va accepta acest raționament, companiile ar putea pierde protecția oferită de Primul Amendament și de Secțiunea 230 din legislația americană, care limitează răspunderea platformelor pentru conținutul publicat de utilizatori.

„Acesta este doar începutul. Există sute de procese inițiate de părinți și districte școlare, iar numărul lor continuă să crească”, a declarat Sacha Haworth, director executiv al organizației Tech Oversight Project.