11 vizualizări
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

TikTok respinge acuzațiile Comisiei Europene privind caracterul ce favorizează dependența al platformei

Redacția TechRider
7 februarie 2026
iconita aplicatiei tiktok pe un ecran
Sursa foto: Profimedia Images
TikTok a respins concluziile preliminare ale Comisiei Europene, care acuză platforma că utilizează un design ce favorizează dependența utilizatorilor, calificând evaluarea executivului comunitar drept „categoric falsă și total nefondată”.

Reacția vine în contextul unei anchete desfășurate în baza Regulamentului UE privind serviciile digitale (DSA), relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

„Vom lua toate măsurile necesare pentru a contesta aceste concluzii prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție”, a transmis un purtător de cuvânt al TikTok, într-un comunicat.

În aceeași zi, Comisia Europeană a anunțat că, potrivit concluziilor sale preliminare, mai multe caracteristici ale platformei — precum derularea infinită a conținutului, redarea automată a videoclipurilor, notificările frecvente și sistemul extrem de personalizat de recomandare — contribuie la apariția unui comportament dependent în rândul utilizatorilor. Executivul comunitar avertizează că aceste mecanisme pot avea efecte negative asupra sănătății fizice și mentale, în special în cazul minorilor.

Comisia susține că, prin „recompensarea” constantă a utilizatorilor cu conținut nou, designul platformei poate conduce la comportamente compulsive și la diminuarea autocontrolului. Evaluarea se bazează, potrivit instituției europene, pe studii științifice și pe analiza documentelor și datelor furnizate în cadrul anchetei.

Totodată, Comisia Europeană consideră că TikTok nu a pus în aplicare măsuri eficiente pentru reducerea acestor riscuri. În special, instrumentele destinate limitării timpului de utilizare ar fi ușor de dezactivat, iar sistemele de control parental ar fi dificil de utilizat fără competențe tehnice suplimentare din partea părinților.

În acest context, executivul comunitar apreciază că TikTok încalcă prevederile Regulamentului privind serviciile digitale și a solicitat platformei să își modifice designul de bază. În cazul în care compania nu se conformează sau modificările propuse nu sunt considerate suficiente, Comisia Europeană poate impune o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a companiei.

Constatările Comisiei au caracter preliminar, iar TikTok are posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare înainte de adoptarea unei decizii finale.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

