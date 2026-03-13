Aplicația de mesagerie WhatsApp va introduce în perioada următoare conturi dedicate copiilor cu vârste sub 13 ani, care vor fi asociate cu conturile părinților și vor include opțiuni extinse de control parental.

Potrivit unui anunț pe site-ul oficial al companiei, părinții vor putea decide principalele setări de confidențialitate ale contului copilului, inclusiv cine îi poate trimite mesaje sau cine îl poate adăuga în grupuri.

Configurarea contului pentru minori

Pentru a activa contul destinat unui copil, părintele va trebui să îl asocieze cu propriul cont WhatsApp. Ulterior, pentru a accesa și modifica setările de control parental, adultul va introduce un cod PIN parental pe dispozitivul copilului.

Acest mecanism va permite ca doar părintele să poată modifica setările de confidențialitate ale contului minorului.

După configurare, contul copilului va fi gestionat prin contul părintelui, care va putea controla inclusiv lista persoanelor ce pot contacta copilul sau îl pot invita în conversații de grup.

Lansare în lunile următoare

Conturile administrate de părinți urmează să fie introduse treptat în următoarele luni. Compania subliniază că noile funcții nu vor afecta securitatea conversațiilor.

Mesajele trimise prin WhatsApp vor rămâne protejate prin criptare integrală (end-to-end), ceea ce înseamnă că nici compania și nici alte persoane nu pot vedea sau asculta conținutul acestora.