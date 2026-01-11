Comisia Europeană ia în calcul reclasificarea serviciului de mesagerie WhatsApp al Meta pentru a-l responsabiliza în combaterea conținutului ilegal și dăunător, a declarat un purtător de cuvânt al comisiei, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Reprezentantul a afirmat că Comisia ia în considerare în mod activ desemnarea WhatsApp ca „platformă foarte mare”, ceea ce ar spori responsabilitățile sale legale în ceea ce privește combaterea conținutului dăunător, după ce a publicat în februarie 2025 un număr de utilizatori peste pragul stabilit de Legea serviciilor digitale.

„Nu aș exclude o desemnare viitoare”, a precizat Thomas Regnier reporterilor.

La rândul său, guvernul britanic vrea ca companiile de tehnologie să blocheze în mod implicit imaginile explicite pe telefoane și computere pentru a proteja copiii, adulții trebuind să-și verifice vârsta pentru a crea și accesa astfel de conținut, potrivit Financial Times.

Miniștrii doresc ca companii precum Apple și Google să încorporeze algoritmi de detectare a nudității în sistemele de operare ale dispozitivelor lor pentru a împiedica utilizatorii să facă fotografii sau să partajeze imagini cu organe genitale, cu excepția cazului în care sunt verificați ca adulți.

Marea Britanie a refuzat să urmeze exemplul Australiei în ceea ce privește implementarea unei interdicții pentru persoanele sub 16 ani de a utiliza rețelele sociale, concentrându-se în schimb pe încercările de a împiedica copiii să vadă conținut dăunător.