2 minute de citit
Von der Leyen: „Este timpul” pentru o interdicție de vârstă pe rețelele sociale, la nivelul UE: „Algoritmii profită de vulnerabilitățile copiilor cu scopul de a crea dependențe”

Ștefan Munteanu
10 septembrie 2025
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Sursa foto: Pascal Bastien / AP / Profimedia
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că „este timpul” pentru o interdicție în funcție de vârstă pe rețelele de socializare, la nivelul UE, precum cea implementată în Australia, relatează Politico.

„Cred cu tărie că părinții, nu algoritmii, ar trebui să ne crească copiii”, a spus von der Leyen, în timpului unui discurs în Parlamentul European din Strasbourg.

De asemenea, ea a criticat „tsunamiul Big Tech care inundă casele familiilor” și „algoritmii care profită de vulnerabilitățile copiilor cu scopul explicit de a crea dependențe”.

Șefa Executivului european revine asupra apelului său de anul trecut pentru combate dependența de social media și hărțuirea cibernetică care afectează tinerii. „La fel ca în vremea mea, noi, ca societate, ne-am învățat copiii că nu pot fuma, bea și viziona conținut pentru adulți până la o anumită vârstă. Cred că este timpul să luăm în considerare să facem același lucru și în cazul social media”, a declarat ea în fața europarlamentarilor, făcând referire la eforturile Australiei de a pune în aplicare o astfel de interdicție pentru persoanele sub 16 ani.

„Voi însărcina un grup de experți să mă consilieze până la sfârșitul acestui an cu privire la cea mai bună abordare pentru Europa”, a adăugat ea.

Ursula von der Leyen se află la Strasbourg pentru a-și rosti discursul privind starea Uniunii Europene, așteptat cu nerăbdare și urmărit îndeaproape. Cunoscut drept SOTEU, discursul marchează începutul oficial al noului an de lucru pentru instituțiile blocului comunitar. Protagonistul său, președintele Comisiei Europene, profită de acest moment important pentru a recapitula realizările de referință, a dezvălui noi inițiative și a stabili tonul politic pentru următoarele 12 luni.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

