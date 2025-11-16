Apple a anunțat un nou program prin care reduce comisioanele percepute pentru așa-numitele „mini aplicații” disponibile pe iPhone și alte dispozitive ale companiei. Decizia vine în contextul unor dispute legate de verificarea vârstei utilizatorilor pe platformele digitale, potrivit Reuters.

Ce se schimbă

În mod tradițional, App Store-ul Apple percepe comisioane de până la 30% pentru achizițiile digitale efectuate prin aplicații. Conform noului program anunțat, această cotă va scădea la 15% pentru dezvoltatorii de mini aplicații, cu condiția ca aceștia să adopte anumite tehnologii Apple, în special metoda companiei de declarare a categoriei de vârstă a utilizatorului.

Mini aplicațiile sunt aplicații mai mici – adesea jocuri sau alte servicii – care funcționează în cadrul unei „aplicații gazdă” mai mari. Sub regulile App Store, dezvoltatorii acestor mini aplicații plătesc comisioane pentru vânzările digitale direct către Apple, în timp ce procentul reținut de aplicația gazdă rămâne o chestiune privată între aceasta și mini aplicație.

Unde sunt populare mini aplicațiile

Acest model de mini aplicații este cel mai răspândit în China, unde aplicații majore precum Tencent Holdings și Alipay găzduiesc zeci de jocuri și alte servicii în cadrul platformelor lor principale. Fenomenul începe însă să se extindă și pe piața americană.

Un exemplu recent îl reprezintă OpenAI, creatorul ChatGPT, care a anunțat luna trecută intenția de a oferi mini aplicații în cadrul aplicației sale principale de chatbot. Această tendință sugerează că modelul ar putea câștiga teren și în afara pieței chineze.

Contextul disputei privind verificarea vârstei

Decizia Apple de a lega reducerea comisioanelor de tehnologia sa de declarare a vârstei nu este întâmplătoare. Compania se află în prezent într-un diferend cu mai multe state americane și cu rivali din industria tech, precum Meta Platforms, pe tema verificării vârstei pe platformele digitale.

Multiple state americane promovează în prezent legislație care ar impune verificarea obligatorie a vârstei utilizatorilor de aplicații. Meta a declarat public că consideră că cel mai potrivit loc pentru această verificare este la nivelul marketplace-urilor de aplicații administrate de Google (Alphabet) și Apple.

Apple s-a opus acestei abordări, argumentând că legile respective ar obliga compania să invadeze confidențialitatea utilizatorilor adulți. Ca alternativă, Apple a propus un sistem prin care dezvoltatorii de aplicații ar accepta o categorie de vârstă pe care utilizatorii o declară singuri, sistem care ar necesita aprobarea unui adult în cazul utilizatorilor mai tineri.

Implicații pentru dezvoltatori

Noul program reprezintă o oportunitate pentru dezvoltatorii de mini aplicații de a reduce costurile operaționale cu 50%, trecând de la un comision de 30% la unul de 15%. Condiția esențială este adoptarea tehnologiilor Apple, în special a sistemului de declarare a vârstei.

Pentru industria aplicațiilor mobile, această mișcare ar putea stimula dezvoltarea de mini aplicații, făcând modelul mai atractiv din punct de vedere financiar. În același timp, decizia consolidează poziția Apple în dezbaterea privind verificarea vârstei, promovând soluția sa tehnologică prin intermediul unor stimulente economice concrete.

Anunțul vine într-un moment în care reglementarea platformelor digitale, în special în ceea ce privește protecția minorilor online, reprezintă o prioritate pentru legislatori din multiple jurisdicții. Modul în care această inițiativă va influența dezbaterile legislative și practicile industriei rămâne de văzut.