Profitul Spotify a crescut cu 94% în 2025, la peste 2 miliarde de euro

Redacția TechRider
11 februarie 2026
Logo aplicatie Spotify
Sursa foto: Silas Stein / imago stock&people / Profimedia
Platforma de streaming audio Spotify a raportat marţi un profit net de 2,212 miliarde de euro pentru 2025, o creştere de 94% faţă de anul precedent, când a anunţat primul său profit net anual, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Spotify a raportat venituri de 17,186 miliarde de euro pentru 2025, în creştere cu 10% în ritm anual. Profitul operaţional s-a majorat cu 61%, ajungând la 2,198 miliarde de euro.

Compania suedeză a încheiat anul cu 751 de milioane de utilizatori activi lunar, o creştere de 11%, depăşind previziunile sale de 745 de milioane. Numărul de abonaţi de tip „premium” a crescut cu 10%, ajungând la 290 de milioane, puţin peste previziunile sale de 289 de milioane,

În trimestrul patru 2025, Spotify a avut un profit net de 1,174 miliarde de euro, de trei ori mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2024. Veniturile au ajuns la 4,531 miliarde de euro, în creştere cu 7%, iar profitul operaţional a crescut cu 47%, până la 701 milioane de euro.

„În al patrulea trimestru, ne-am îndeplinit sau am depăşit obiectivele pentru toţi indicatorii cheie. Am avut cel mai bun trimestru al nostru în ceea ce priveşte utilizatorii activi lunari neţi”, a comentat Alex Norstrom, unul dintre cei doi directori generali, în comunicatul de presă.

Pentru primul trimestru al anului 2026, Spotify se aşteaptă la adăugarea a opt milioane de utilizatori activi faţă de sfârşitul anului 2025 şi a trei milioane de abonaţi plătitori.

Spotify este o companie care generează venituri de pe urma abonamentelor plătite şi prin diseminarea de mesaje publicitare către utilizatorii non-plătitori.

