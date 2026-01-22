Cetățenii din Iași vor putea arunca gunoiul numai prin intermediul unei aplicații mobile sau cu un card de acces

Începând cu februarie 2026, locuitorii din Iași vor putea depune deșeurile menajere doar prin intermediul unui card de acces sau al aplicației mobile WeCollect, în cadrul implementării așa-numitelor „insule ecologice digitalizate”, un proiect finanțat din fonduri europene, scrie Mediafax.

Primarul Mihai Chirica subliniază că sistemul are scopul de a crește rata de reciclare, a reduce poluarea și de a asigura un control strict asupra colectării deșeurilor.

Cum funcționează sistemul

Proiectul, realizat în parteneriat cu Salubris SA, presupune instalarea a 175 de insule ecologice, dintre care 150 supraterane și 25 subterane. Fiecare insulă este echipată cu cinci containere separate:

Deșeuri biodegradabile

Deșeuri reziduale

Sticlă

Plastic și metal

Hârtie și carton

Containerele sunt rezistente la vandalism, securizate electronic și echipate cu module GSM care transmit date despre utilizare către un sistem central.

Fiecare insulă va fi deservită de aproximativ 200 de carduri, distribuite de Salubris SA. Alternativ, locuitorii pot folosi aplicația WeCollect (Android și iOS), care identifică utilizatorul și înregistrează fiecare depozitare. Autoritățile recomandă folosirea sacilor de maximum 45 litri pentru eficiență.

Proiectul este finanțat prin PNRR – Componenta C3 „Managementul deșeurilor”, cu o valoare totală de 24,24 milioane lei (aprox. 4,9 milioane euro), fonduri gestionate de Administrația Fondului pentru Mediu.

Principalii furnizori sunt:

Ax Perpetuum Impex SRL – producția containerelor

Techbolide SRL – software, soluții IoT și aplicația WeCollect

Achiziția centralizată pentru insulele supraterane a fost realizată de Ministerul Mediului.

Autoritățile se așteaptă ca sistemul să crească rata de reciclare a Iașului, actualmente mai scăzută decât în Cluj și Timișoara, să reduce volumul de deșeuri trimise la groapa de gunoi și să aducă economii de până la 1 milion de lei anual pentru bugetul local. Aceste fonduri vor putea fi ulterior investite în infrastructură și proiecte urbane.

O parte dintre locuitori consideră că sistemul este prea complicat, temându-se că persoanele vârstnice sau fără smartphone vor întâmpina dificultăți.

Primăria a anunțat sesiuni de informare și instruire pentru a facilita adaptarea tuturor grupelor de vârstă.

Iașul se inspiră din experiențele Clujului (25% rată de reciclare) și Timișoarei (22%), cu obiectivul de a deveni un exemplu de bune practici în colectarea separată a deșeurilor.