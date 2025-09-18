FOTO MacOS Tahoe 26 vine cu funcții Apple Intelligence și o aplicație de telefon pentru MacBook

Cea mai nouă versiune a sistemului de operare de pe MacBook-uri, macOS Tahoe 26, este acum disponibilă pentru toți utilizatorii de astfel de dispozitive compatibile. Noua versiune vine cu funcția de căutare Spotlight îmbunătățită, funcții compatibile cu Apple Intelligence, dar și o aplicație dedicată pentru telefon, titrează The Verge.

Limbajul de design Liquid Glass va fi prezent și pe macOS 26

Inițial, macOS Tahoe 26 a fost anunțat pentru prima dată la WWDC în luna iulie și a fost disponibil pentru testare în variante beta pentru dezvoltatori și publice lansate în ultimele luni. Cea mai mare schimbare este cea vizuală, în care se adoptă limbajul de design Liquid Glass, care va include o utilizare extinsă a efectelor transparente pe ferestre, butoane și notificări. Bara de meniu a Tahoe va fi, de asemenea, complet transparentă, făcând ecranele să pară puțin mai mari.

Sursa foto: Apple

Instrumentul de căutare Spotlight și lansatorul macOS vor fi mai utile cu Tahoe, clasificând rezultatele căutării în mod inteligent pe baza relevanței și permițând utilizatorilor să efectueze acțiuni specifice cu aplicații precum trimiterea unui e-mail sau crearea unei note fără a fi nevoie să deschidă efectiv acele aplicații specifice. Dacă doriți să vă păstrați Mac-ul perfect organizat, acum puteți schimba culorile folder-elor sau adăuga un emoji pentru a le face să iasă în evidență.

Sursa foto: Apple

Ultima actualizare majoră pentru Mac-urile cu Intel

O nouă aplicație Telefon va reflecta funcționalitatea celei de pe iOS și poate redirecționa apelurile de pe iPhone prin computer. Aceasta va include acces la apelurile recente și mesaje vocale, precum și la noi funcții iOS, cum ar fi Call Screening, care poate răspunde la apeluri de la numere necunoscute, și Hold Assist, care poate rămâne pe linie până când o persoană reală răspunde.

Sursa foto: Apple

Folosind Apple Intelligence, Live Translation poate traduce text, audio în timpul apelurilor telefonice sau apelurilor FaceTime și chiar chat-uri în Mesaje. Totodată, funcția Live Activities va fi disponibilă pe dispozitivele Mac.

Sursa foto: Apple

Aceasta va fi ultima actualizare majoră a macOS pentru Mac-urile mai vechi bazate pe Intel, în special cele dotate cu cipul de securitate T2 al Apple.