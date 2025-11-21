Mișcare surprinzătoare din partea Google: Compania actualizează Quick Share pentru a funcționa cu AirDrop de la Apple

Într-o mișcare surprinzătoare, dar binevenită, Google a actualizat Quick Share pentru a funcționa cu AirDrop de la Apple, permițând utilizatorilor să transfere mai ușor fișiere și fotografii între dispozitivele Android și iPhone, scrie TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noua funcționalitate este lansată mai întâi pentru gama Pixel 10 și funcționează cu dispozitivele iPhone, iPad și macOS.

Google intenționează să extindă funcționalitatea la alte dispozitive Android în viitor.

Compania afirmă că noua funcție permite utilizatorilor să partajeze rapid fotografii, videoclipuri și fișiere fără a se preocupa de tipul de telefon utilizat de cealaltă persoană.

Quick Share funcționează în prezent cu AirDrop dacă proprietarul iPhone-ului își modifică setările pentru a face dispozitivul său detectabil de către oricine utilizează modul „Toată lumea timp de 10 minute” al AirDrop. Utilizatorul Pixel va putea apoi să vadă iPhone-ul ca dispozitiv disponibil atunci când selectează Quick Share.

„Această implementare care utilizează modul «Toată lumea timp de 10 minute» este doar primul pas în partajarea fără probleme între platforme și salutăm oportunitatea de a colabora cu Apple pentru a activa modul «Numai contacte» în viitor”, a explicat Google într-o postare pe blog.

Gigantul tehnologic afirmă că vă puteți asigura că partajați cu persoana potrivită confirmând numele dispozitivului acesteia pe ecranul dvs.

Google menționează că actualizarea permite comunicarea bidirecțională, ceea ce înseamnă că utilizatorii iPhone pot trimite fișiere și către telefoanele Pixel. Dispozitivul Pixel va trebui, de asemenea, să fie setat ca fiind detectabil pentru a putea primi un fișier.

Funcția nu utilizează o soluție alternativă, iar conexiunea este directă și peer-to-peer, afirmă Google. Acest lucru înseamnă că datele nu sunt direcționate printr-un server și că conținutul partajat nu este niciodată înregistrat.

„Am creat această funcție punând accentul pe securitate, protejând datele dvs. cu măsuri de siguranță puternice, testate de experți independenți în securitate”, a scris Google în postarea de pe blog. „Este doar o altă modalitate prin care oferim o compatibilitate mai bună între sistemele de operare, așa cum solicită utilizatorii, în urma muncii noastre la RCS și la alertele de trackere necunoscute”.

Este important de remarcat faptul că postarea de pe blogul Google nu oferă detalii despre modul în care a colaborat cu Apple pentru a lansa noua funcționalitate.