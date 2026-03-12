Gigantul tehnologic Google a anunțat miercuri, în cadrul Game Developers Conference 2026 (GDC 2026), o serie de noutăți pentru platforma Google Play, menite să transforme magazinul într-un hub complet pentru gaming. Printre acestea se numără extinderea catalogului cu jocuri plătite și titluri indie pentru PC, versiuni de test pentru jocuri, sistemul de preț „cumperi o dată, joci oriunde”, o listă de dorințe și postări de comunitate, anunță TechCrunch.

Noile funcții permit jucătorilor să încerce jocuri înainte de a le cumpăra, să joace pe mobil și PC, să-și sincronizeze progresul și să interacționeze cu alți gameri – toate într-un singur loc. În următoarele luni, catalogul Google Play va include titluri precum Moonlight Peaks, Sledding Game, 9 Kings, Potion Craft și Low-Budget Repairs, disponibile pe mobil și PC prin Google Play Games.

Google lansează game trials, versiuni de test care permit continuarea jocului după achiziție

Pentru a facilita decizia de cumpărare, Google lansează game trials – versiuni de test care permit continuarea jocului după achiziție, exact de unde s-a rămas în perioada de probă. De asemenea, sistemul „Buy once, play anywhere” oferă acces la ambele versiuni ale unui joc, mobil și PC, printr-o singură achiziție, aplicabil pentru titluri precum seria Reigns, OTTTD și Dungeon Clawler.

Pentru utilizatorii de PC, Google a creat o secțiune dedicată în fila „Games” din Play Store, care funcționează ca un hub pentru jocurile optimizate pentru Windows. Tot aici, jucătorii pot adăuga titluri în lista de dorințe și pot primi notificări atunci când acestea sunt reduse.

Anunțul vine la șase luni după lansarea unei experiențe Play Games redesenate

În plus, Google introduce Community Posts, prin care utilizatorii pot discuta și răspunde la întrebări despre jocuri direct în Google Play, o funcție disponibilă momentan în limba engleză pentru titluri populare. Compania va extinde suportul pentru alte limbi și jocuri în viitor.

Alături de acestea, Google aduce în platformă Play Games Sidekick, o suprapunere AI ce oferă asistență în timp real în anumite jocuri plătite, folosind tehnologia Gemini Live.

Anunțul vine la șase luni după lansarea unei experiențe Play Games redesenate, cu filă „Games” centralizată pentru statistici, realizări și comunitate, împreună cu Play Games Leagues, care permite competiția între prieteni pentru recompense Play Points. Noutățile completează fila „Apps” revizuită și funcția Guided Search, care ajută utilizatorii să găsească aplicații sau jocuri introducând obiective sau idei, nu doar numele exact al titlului.