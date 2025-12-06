dark
Topul aplicațiilor Apple ale anului, dominat de AI

Redacția TechRider
6 decembrie 2025
Apple a publicat lista anuală a câștigătorilor premiilor App Store, continuând tradiția de a celebra cele mai bune aplicații și jocuri ale anului care a trecut, scrie TechCrunch.

Pentru 2025, aplicația câștigătoare pentru iPhone a fost planificatorul vizual Tiimo, iar jocul anului pentru iPhone a fost jocul de cărți Pokémon TCG Pocket.

Deși Apple a continuat să evite numirea unei aplicații dedicate AI sau a unui chatbot AI ca aplicație a anului, AI a fost prezentată printre câștigătorii din acest an.

Aplicația Apple a anului, Tiimo, de exemplu, este descrisă ca un planificator vizual AI care transformă sarcinile de îndeplinit în planuri cu cronologii vizuale. Aplicația utilizează AI pentru a împărți sarcinile într-un program realist, estimând cât timp ar putea dura fiecare etapă a unei sarcini și ajutându-vă să creați un plan.

Între timp, aplicația iPad a anului, Detail, simplifică editarea video cu o funcție AI „Auto Edit” care se ocupă de aspecte precum eliminarea zgomotelor sau momentelor de liniște, crop și adăugarea de titluri și subtitrări.

Câștigătorul premiului Cultural Impact, StoryGraph, utilizează o AI de învățare automată pentru a face recomandări de cărți pe baza datelor dvs. de lectură, în timp ce o altă aplicație, Be My Eyes, oferă un asistent AI care furnizează descrieri vizuale ale imaginilor din lumea reală pentru utilizatorii nevăzători și cu vedere slabă.

Iar aplicația Apple Watch a anului, Strava, include un asistent AI care transformă datele de antrenament în informații utile.

Compania a anunțat, de asemenea, câștigătorii pentru iPad, Mac, Vision Pro, Apple Watch, Apple TV și un premiu special pentru propriul serviciu de abonament la jocuri, Apple Arcade.

În plus, Apple a acordat unui număr de aplicații premiul „Cultural Impact”. Aceste aplicații, a declarat compania, au oferit instrumente utile, au promovat înțelegerea sau au contribuit la crearea unei lumi mai incluzive.

Apple a numit inițial 45 de aplicații și jocuri ca finaliști pentru premiile sale în noiembrie, iar lista a fost redusă acum la 17 aplicații și jocuri.

Câștigătorii sunt:

Aplicația iPhone a anului: Tiimo

Jocul iPhone al anului: Pokémon TCG Pocket

Aplicația iPad a anului: Detail

Jocul iPad al anului: DREDGE

Aplicația Mac a anului: Essayist

Jocul Mac al anului: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Jocul Apple Arcade al anului: WHAT THE CLASH?

Aplicația Apple Vision Pro a anului: Explore POV

Jocul Apple Vision Pro al anului: Porta Nubi

Aplicația Apple Watch a anului: Strava

Aplicația Apple TV a anului: HBO Max

Câștigătorii premiului pentru impact cultural: jocul puzzle narativ Chants of Sennaar; un instrument util pentru persoanele nevăzătoare și cele cu deficiențe de vedere, numit Be My Eyes; aplicația Focus Friend a lui Hank Green, care blochează distragerile (de asemenea, aplicația anului pe Google Play); aplicația relaxantă de puzzle-uri Art of Fauna; jocul de fotbal „Slice of life”; aplicația de urmărire a lecturilor și recomandări de cărți StoryGraph.

