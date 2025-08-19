dark
Microsoft aduce îmbunătățiri modului întunecat al sistemului său de operare Windows 11 / Ele vin la un deceniu de la lansarea acestui mod

Daniel Simion
19 august 2025
Sursa foto: ID 222561980 | Windows 11 © Charnsitr | Dreamstime.com
Microsoft a introdus pentru prima dată opțiunea de mod întunecat pentru sistemul de operare Windows în 2016, cu Windows 10. Acum, aproape un deceniu mai târziu, compania implementează dark mode pe și mai multe elemente din UI, relatează The Verge.

Dacă copiați sau ștergeți fișiere, aceste ferestre de dialog vor avea în sfârșit un mod întunecat, în loc de un mod luminos. Este clar că este încă în lucru, deoarece butoanele din aceste ferestre de dialog sunt încă luminoase în loc să fie întunecate.

Microsoft nu a anunțat oficial nicio îmbunătățire a modului întunecat din Windows 11, dar aceste mici modificări ar putea indica o revizuire mai amplă, care va avea loc la timp pentru actualizarea 25H2 de la sfârșitul acestui an.

Totuși, panoul de control, fereastra de comandă Run și interfața de utilizare a proprietăților fișierelor sunt încă blocate în modul luminos. Utilizatorii nu au așteptări prea mari pentru aceste reparații, ținând cont că Microsoft a avut nevoie de o perioadă îndelungată pentru a introduce dark mode în aplicația File Explorer.

