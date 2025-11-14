Microsoft remediază problema Windows 10 care bloca accidental instalarea actualizărilor de securitate din programul de suport extins ESU

Microsoft a rezolvat în sfârșit toate problemele care blocau instalarea corectă a actualizărilor de securitate extinse pe dispozitivele Windows 10 înscrise în program. Potrivit PC World Microsoft a remediat toate problemele ESU cu actualizarea Windows out-of-band KB5071959.

Suportul pentru Windows 10 s-a încheiat oficial pe 14 octombrie și, de atunci, majoritatea utilizatorilor ar fi trebuit să primească deja actualizări de securitate extinse (ESU) dacă s-au înregistrat pentru acestea. Cu toate acestea, pentru unii, fereastra de conectare ESU nu a apărut niciodată, ceea ce poate fi cu siguranță o problemă.

Pentru a coincide cu patch-ul din noiembrie, Microsoft a livrat în sfârșit o soluție pentru actualizările ESU blocate. Actualizarea KB5071959 este livrată ca o soluție de, ceea ce înseamnă că se adaugă la programul obișnuit de lansare a actualizărilor, pentru erorile legate de înregistrarea ESU.

Ce probleme rezolvă acest patch?

Pot apărea mai multe probleme atunci când un utilizator Windows 10 se înregistrează pentru programul de actualizări de securitate extinse.

Unele persoane nu văd fereastra de conectare ESU. Altele o văd, dar primesc un mesaj de eroare de genul „S-a produs o eroare” sau „Ceva nu a funcționat” atunci când încearcă să se înregistreze, în ciuda faptului că au urmat toți pașii necesari (conectarea ca administrator, instalarea tuturor actualizărilor etc.). În anumite țări din UE, înregistrarea ESU afișează un mesaj de genul „temporar indisponibil în regiunea dvs.” sau „în curând”.

Această problemă a apărut chiar și în edițiile Enterprise ale Windows 10, mai precis LTSC 2021 și LTSC IoT 2021, care sunt încă suportate oficial de Microsoft (cea din urmă fiind suportată până în 2032). Această problemă a fost remediată între timp printr-o actualizare a configurației cloud.

Potrivit Microsoft, patch-ul KB5071959 remediază aceste probleme. Prin urmare, ar trebui să îl instalați cât mai curând posibil, astfel încât PC-ul Windows 10 să fie din nou protejat și defectele de securitate să fie remediate.

Puteți obține actualizarea prin Windows Update. Cu toate acestea, actualizarea KB5071959 va apărea numai dacă nu a fost încă înregistrată nicio autentificare ESU pe PC-ul dvs. Dacă sunteți deja înregistrat, nu aveți nevoie de patch.

Odată ce actualizarea cumulativă KB5071959 este instalată, utilizatorii afectați ar trebui să poată înscrie cu succes sistemele lor Windows 10 în programul ESU folosind expertul ESU.

După finalizarea procesului de înscriere, dispozitivele vor începe să primească actualizări de securitate extinse prin serviciul Windows Update.

Cum se poate înscrie PC-ul în programul ESU

Dacă dispozitivul personal rulează Windows 10 și nu l-ați înscris încă în programul ESU pentru consumatori, urmați acești pași pentru a vă asigura că continuați să primiți actualizări de securitate:

Accesați pagina de setări Windows Update și selectați „Verificați actualizările”. Instalați actualizarea out-of-band (OOB) (KB5071959) și reporniți dispozitivul pentru a finaliza instalarea. Rulați expertul de înscriere Windows 10 Consumer ESU pentru a vă înscrie dispozitivul în programul ESU. După ce v-ați înscris cu succes dispozitivul, navigați din nou la pagina de setări Windows Update și selectați „Verificați actualizările”.

Dispozitivului dvs. i se va oferi acum cea mai recentă actualizare de securitate lunară. Instalați actualizarea și reporniți dispozitivul pentru a finaliza instalarea.

Cine și în ce condiții poate accesa programul ESU

Utilizatorii pot amâna actualizarea la Windows 11 cu încă un an prin înscrierea în programul Extended Security Updates (ESU), care costă 30 USD pentru utilizatorii casnici și 61 USD pe dispozitiv pe an pentru clienții companii. Costurile cresc cu 61 USD în fiecare an, timp de maximum trei ani, totalizând 183 USD pentru clienții enterprise care optează pentru întreaga durată a programului ESU.

Utilizatorii individuali se pot înscrie gratuit utilizând punctele Microsoft Rewards sau activând Windows Backup. În plus, utilizatorii casnici din Spațiul Economic European se pot înscrie gratuit în programul ESU cu contul Microsoft pe care îl utilizează pentru a se conecta la Windows.

În plus, ESU necesită, de asemenea, să fiți conectat la un cont Microsoft pentru a avea acces la acesta.