Mozilla a lansat Firefox 145 cu îmbunătățiri substanțiale ale tehnologiei sale anti-amprentare, reducând cu aproape 50% procentul de utilizatori care pot fi identificați în mod unic prin amprentare digitală, potrivit BleepingComputer.

Îmbunătățirile reprezintă a doua fază a unei inițiative mai ample de confidențialitate care vizează tehnicile de urmărire ascunsă care funcționează în afara listelor de urmărire cunoscute.

Actualizarea a subliniat eforturile continue ale Firefox de a combate amprentarea browserului. Această formă de urmărire creează un profil unic al utilizatorilor prin colectarea de detalii subtile despre configurație și comportament.

Funcții de confidențialitate pentru a împiedica site-urile să vă atribuie un ID digital ascuns

Amprentele digitale sunt o tehnică de urmărire care permite urmărirea activității de navigare a utilizatorilor și identificarea acestora pe site-uri web și sesiuni de navigare, chiar și atunci când cookie-urile sunt blocate sau navigarea privată este activă.

Identificatori subtili, cum ar fi fusul orar, detaliile hardware și ale browserului, pot fi utilizați pentru a crea o semnătură digitală unică pentru identificarea utilizatorilor pe internet.

Acest tip de date mai pot include versiunea browserului, sistemul de operare, rezoluția ecranului și adâncimea culorilor, limba sistemului, fonturile instalate, comportamentul de redare GPU, nucleele CPU, capacitățile ecranului tactil și memoria dispozitivului.

Spre deosebire de cookie-uri, amprentarea digitală persistă între sesiuni și adesea ocolește protecțiile de navigare privată, ceea ce o face un instrument preferat al agenților de publicitate și al altor trackere persistente.

Noile protecții anti-amprentă digitală ale Firefox reduc urmărirea utilizatorilor cu 70%

Sistemul anti-amprentare existent al Firefox, parte a mecanismului „Enhanced Tracking Protection” al software-ului, blochează multe scripturi cunoscute de urmărire și amprentare, dintre care majoritatea sunt intrinsec omniprezente și nu au legătură cu îmbunătățirea experienței utilizatorului.

Ca urmare a acestor măsuri suplimentare, doar 20% dintre utilizatori pot fi încă amprentați în mod unic și urmăriți în mod persistent.

Contramăsurile de amprentare ale Firefox se bazează pe protecțiile anterioare introduse începând cu 2021, care inițial abordau vectorii cei mai frecvent exploatați. În această ultimă versiune, Mozilla elimină lacunele mai avansate de amprentare prin limitarea accesului la informațiile la nivel de sistem. De exemplu, Firefox protejează acum puncte de date precum numărul de nuclee ale procesorului, capacitățile de introducere a datelor pe ecranul tactil și dimensiunile barei de activități, detalii frecvent utilizate în mod abuziv de scripturile de urmărire pentru a îmbunătăți unicitatea amprentelor.

Pentru a împiedica alte tehnici de amprentare, Mozilla a introdus noi mecanisme, cum ar fi adăugarea de zgomot aleatoriu la imaginile de fundal atunci când acestea sunt citite de site, forțarea utilizării fonturilor standard ale sistemului de operare (în afară de fonturile lingvistice) și ascunderea suportului tactil, a rezoluției ecranului și a numărului de nuclee ale procesorului.

Mozilla a dezvoltat Firefox cu accent pe confidențialitate

Mozilla, o organizație non-profit cunoscută pentru poziția sa fermă în ceea ce privește confidențialitatea, a dezvoltat Firefox ca o alternativă la browserele mainstream care respectă confidențialitatea. Protecția îmbunătățită împotriva urmăririi (ETP), introdusă în 2020, blochează automat trackerele cunoscute și scripturile rău intenționate. De atunci, Firefox a introdus protecția totală împotriva cookie-urilor și și-a extins în mod constant apărarea împotriva tacticilor de urmărire mai subtile și neînregistrate. Protecțiile actuale ale Firefox împotriva amprentelor digitale sunt acum disponibile în modul de navigare privată și în modul ETP strict, Mozilla intenționând să le activeze în mod implicit după o validare suplimentară.

Mozilla a optat pentru o abordare stratificată în locul blocării agresive, care ar putea afecta funcțiile web legitime, cum ar fi sincronizarea calendarului sau instrumentele de videoconferință care se bazează pe fusuri orare precise sau informații despre dispozitive. Browserul limitează acum în mod preventiv expunerea datelor cu risc ridicat, permițând în același timp funcționalitatea necesară, asigurându-se că utilizatorii sunt mai puțin urmăriți fără a le afecta experiența.

Pe lângă îmbunătățirile aduse confidențialității, Firefox 145 introduce mai multe funcții destinate utilizatorilor. Acestea includ un nou sistem de adnotare PDF cu suport pentru adăugarea, editarea și organizarea comentariilor, îmbunătățiri ale previzualizărilor grupurilor de file și o interfață de utilizare mai rafinată, cu file și elemente rotunjite.

De remarcat faptul că Firefox 145 încetează suportul oficial pentru sistemele Linux pe 32 de biți pe arhitectura x86. Mozilla a invocat scăderea utilizării Linux pe 32 de biți și creșterea costurilor de întreținere ca motive pentru întrerupere, recomandând utilizatorilor să migreze către sisteme pe 64 de biți pentru actualizări continue.