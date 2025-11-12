Claudiu Constantin Bogdan, un tânăr de 32 de ani stabilit la Sibiu, a creat transparenta.eu, o platformă online care centralizează și afișează modul în care sunt cheltuiți banii publici din România, scrie Turnului Sfatului.

Site-ul permite utilizatorilor să consulte execuțiile bugetare ale instituțiilor locale și naționale într-un format accesibil și ușor de analizat.

Ideea platformei s-a născut la un hackathon

Proiectul transparenta.eu a pornit în cadrul unui hackathon organizat la București de AmpliFY ONG și Ethical Media Alliance, unde jurnaliști și programatori au colaborat pentru a dezvolta instrumente utile redacțiilor. Tema abordată de Claudiu a fost legată de execuțiile bugetare, iar ideea unui instrument care să simplifice analiza acestora l-a convins să continue munca după încheierea evenimentului.

„Nu știam aproape nimic despre execuțiile bugetare, așa că am început să citesc și să structurez datele. În România sunt peste 13.000 de instituții publice, dintre care aproximativ 3.000 sunt ordonatori principali de credite”, explică el.

Cum funcționează transparenta.eu

Platforma colectează și procesează date publice de la Ministerul Finanțelor, transformând rapoartele în tabele și vizualizări clare. Utilizatorii pot analiza cheltuielile la nivel local sau național, filtra informațiile după domenii — precum educație, sănătate sau transport — și compara bugetele între instituții.

„Scopul principal este să ofere jurnaliștilor un instrument rapid și ușor de folosit. În loc să lucreze cu zeci de fișiere Excel, pot obține o imagine completă a cheltuielilor publice cu doar câteva click-uri”, spune Claudiu.

El intenționează ca platforma să rămână gratuită și caută o organizație media credibilă care să o poată gestiona pe termen lung.

De la Ialomița și Spania, la programare în România

Originar din Ialomița, Claudiu a locuit zece ani în Spania, unde a urmat cursuri de inginerie aerospațială. După ce a renunțat la facultate pentru a învăța programare, s-a întors în România și a lucrat în București ca programator. În pandemie, s-a mutat la Sibiu, unde s-a implicat activ în comunitate, participând la inițiative precum Academia de Leadership Urban și evenimentele Fundației Comunitare Sibiu.

Șase luni de dezvoltare

Proiectul a fost dezvoltat în aproximativ șase luni, perioadă în care tânărul a lucrat constant, inclusiv în weekenduri. „Am vrut să creez ceva cu impact național, dar și să învăț tehnologii noi, inclusiv legate de inteligența artificială”, adaugă el.

Antreprenoriat și implicare locală

Pe lângă platforma de transparență bugetară, Claudiu lucrează la o aplicație educațională bazată pe AI, concepută ca un tutore digital interactiv. De asemenea, s-a implicat ca voluntar la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și la Maratonul Internațional Sibiu.

„Îmi place orașul și oamenii de aici. Mi-ar plăcea ca tot mai mulți tineri să descopere ce poate oferi Sibiu”, spune el.

Platforma poate fi accesată la adresa transparenta.eu.