Cum trimite rețeaua X a lui Musk „vizualizări false” pe internet?

Noul experiment al rețelei X cu linkuri pe iOS ar putea umfla artificial traficul. Site-uri web precum Substack și Bluesky au observat o creștere bruscă a „vizualizărilor false” după ultima actualizare a aplicației, lucru pe care Nick Eubanks, vicepreședintele departamentului media al platformei de marketing digital Semrush, îl atribuie unui nou comportament care preîncarcă conținutul înainte ca utilizatorii să facă clic pe el, notează The Verge.

„Ceea ce se întâmplă aici este un caz clasic de distorsionare a metricilor cauzată de experimentarea produsului la nivelul platformei”, spune Eubanks pentru The Verge. Cu noul experiment, X va ascunde o postare când dai clic pe linkul acesteia, permițându-ți să interacționezi cu butoanele de like, repostare, comentariu în timp ce vizualizezi pagina web. Anterior, când browserul din aplicația X deschidea un link dintr-o postare, pagina încărcată bloca complet postarea X, afectând interacțiunea cu conținutul original de pe X.

Traffic to Substack from links on X… @nikitabier I think it's working pic.twitter.com/24FXstmQbz — Chris Best (@cjgbest) November 3, 2025

„Noul browser al X preîncarcă conținutul linkului în fundal, ceea ce înseamnă că sistemul preia pagina de destinație înainte ca un utilizator să o acceseze sau să o vizualizeze”, spune Eubanks. El adaugă că acest lucru „umflă statisticile în câteva moduri cheie”, inclusiv prin creșterea ratei de clicuri și inducerea în eroare a agenților de publicitate, editorilor și creatorilor, făcându-i să creadă că au mai mult trafic, când de fapt acesta nu „corespunde vizitelor reale ale utilizatorilor”.

Aceste probleme au fost semnalate de Chris Best, CEO-ul Substack, care a fost inițial impresionat de creșterea traficului pe site-ul său după actualizarea X înainte de a-și da seama că „cea mai mare parte a creșterii aparente este falsă”. Cu toate acestea, Best spune că Substack a înregistrat în continuare o creștere a traficului „chiar și după corectarea vizualizărilor false”.

Paul Frazee, manager de produs la Bluesky, afirmă, de asemenea, că noul sistem de preîncărcare al X a „distrus” indicatorii site-ului pentru măsurarea utilizatorilor activi zilnic care nu sunt conectați. „X a început să deschidă linkuri în fundal pentru a le încărca mai repede… dar acest lucru a determinat o serie de alte site-uri să obțină trafic suplimentar care pare real”, adaugă Frazee.

Șeful departamentului de produse al X, Nikita Bier, spune că noua configurare a linkurilor răspunde unei plângeri frecvente din partea creatorilor, care deseori constată că postările cu linkuri au o acoperire mai mică pe platformă. „Acest lucru se datorează faptului că browserul web acoperă postarea și oamenii uită să dea Like sau să răspundă”, scrie Bier. „Astfel, X nu primește un semnal clar dacă conținutul este bun”.

Deși preîncărcarea poate contribui la creșterea gradului de implicare pe X, în cele din urmă poate dăuna creatorilor și editorilor din afara X, făcând mai dificilă determinarea sursei traficului lor. „Intrăm într-o eră în care inflația metricilor prin trucuri de interfață, preîncărcare, redare automată și rezumare AI va estompa linia dintre implicarea utilizatorilor și comportamentul mașinilor”, spune Eubanks. „Platformele care doresc credibilitate în fața creatorilor și a agenților de publicitate vor trebui să fie transparente în ceea ce privește modul în care se calculează implicarea și să separe previzualizările de oameni”.