Rusia ordonă ca o aplicație de mesagerie susținută de stat, rivală a WhatsApp, să fie preinstalată pe toate telefoanele și tabletele din țară

O aplicație de mesagerie susținută de statul rus, considerată rivală a WhatsApp, despre care criticii au afirmat că ar putea fi utilizată în scopuri de supraveghere, trebuie să fie preinstalată pe toate telefoanele mobile și tabletele începând de luna viitoare, a anunțat joi guvernul rus, potrivit Reuters.

Decizia de a promova popularitatea MAX, noua aplicație de mesagerie controlată de stat, vine după ce Rusia a restricționat unele apeluri pe WhatsApp, deținută de Meta Platforms, și pe Telegram, acuzând platformele străine că nu au împărtășit informații cu forțele de ordine în cazuri de fraudă și terorism.

Guvernul, care dorește un control mai strict asupra spațiului internet, a declarat joi într-un comunicat că MAX, care va fi integrată în serviciile guvernamentale, va fi inclusă pe lista aplicațiilor preinstalate obligatorii pe toate „gadgeturile”, inclusiv telefoanele mobile și tabletele, vândute în Rusia începând cu 1 septembrie.

De asemenea, de la aceeași dată, aplicația va fi obligatorie și pentru magazinul de aplicații din Rusia, RuStore, care este în prezent preinstalat pe toate dispozitivele Android, și va fi preinstalat pe toate dispozitivele Apple, a declarat guvernul.

O aplicație TV online în limba rusă, numită LIME HD TV, care permite utilizatorilor să vizioneze gratuit canalele de televiziune de stat rusești, va fi preinstalată pe toate televizoarele inteligente vândute în Rusia începând cu 1 ianuarie anul viitor, a adăugat guvernul.