Autoritățile ruse au anunțat marți, 10 februarie, introducerea unor „restricții progresive” asupra aplicației de mesagerie Telegram. Acestea au acuzat compania că nu respectă legislația națională și că nu face suficiente eforturi pentru a preveni utilizarea platformei în scopuri criminale sau teroriste, potrivit Le Figaro.

Decizia a fost comunicată de Roskomnadzor, agenția rusă pentru supravegherea telecomunicațiilor, care susține că Telegram „nu aplică nicio măsură reală” pentru combaterea escrocheriilor și a activităților ilegale desfășurate prin intermediul aplicației.

„Legea rusă continuă să nu fie aplicată (…), iar măsurile reale de combatere a escrocheriilor și a utilizării mesageriei în scopuri criminale și teroriste lipsesc”, a transmis Roskomnadzor într-un comunicat citat de agențiile de presă ruse. Instituția a precizat că va continua să introducă restricții „pentru a asigura respectarea legii și protecția cetățenilor”.

Una dintre cele mai populare aplicații din Rusia

Fondată de Pavel Durov, antreprenor cu dublă cetățenie, rusă și franceză, Telegram este una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din Rusia, alături de WhatsApp. Aceasta din urmă este însă aproape complet blocată în Rusia din luna ianuarie, tot sub pretextul încălcării legislației naționale.

Autoritățile ruse au restricționat deja parțial funcționalitățile Telegram încă din vara trecută, când apelurile audio și video au fost interzise, atât pe Telegram, cât și pe WhatsApp, deținut de compania americană Meta. Măsura a făcut parte dintr-o ofensivă mai amplă împotriva platformelor digitale controlate de entități străine.

Un nou pas în restrângerea internetului liber

Escrocheriile prin aplicații de mesagerie reprezintă un fenomen larg răspândit în Rusia. În plus, autoritățile de la Moscova acuză serviciile de securitate ucrainene că folosesc Telegram și alte platforme similare pentru a recruta cetățeni ruși, cărora li s-ar promite recompense financiare în schimbul comiterii unor acte de sabotaj pe teritoriul Federației Ruse.

Restricțiile impuse Telegram se înscriu într-un proces mai larg de limitare a libertății de exprimare online în Rusia, internetul fiind mult timp unul dintre ultimele spații în care vocile critice au putut funcționa relativ liber.

La finalul lunii iulie, președintele Vladimir Putin a promulgat o lege care pedepsește simpla căutare pe internet a conținutului catalogat drept „extremist” și interzice promovarea serviciilor VPN, utilizate pe scară largă pentru ocolirea cenzurii.

Începând din 2024, YouTube este accesibil în Rusia doar prin VPN, iar din 2022 rețelele sociale Facebook și Instagram, aparținând grupului Meta, declarat „extremist” de autoritățile ruse, sunt complet blocate.