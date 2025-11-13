dark
Samsung adaugă suport pentru Siri Shortcuts în rutinele Smart Things / Utilizatorii pot utiliza asistentul vocal de la Apple pentru a controla elemente smart din casă

Ștefan Munteanu
13 noiembrie 2025
Samsung-smart-things
Sursa foto: Samsung
Cea mai recentă actualizare SmartThings de la Samsung adaugă suport pentru Siri Shortcuts. Samsung a anunțat că acum puteți utiliza Siri pentru a rula rutinele SmartThings, permițându-vă să utilizați asistentul vocal Apple pentru a controla elemente smart din casă, scrie The Verge.

Siri Shortcuts este o funcție din iOS care vă permite să rulați automatizări cerând ajutorul Siri. Acestea pot fi create fie de utilizator în aplicația Shortcuts, fie de producători în aplicația lor.

Această actualizare ar trebui să faciliteze controlul casei prin SmartThings folosind iPhone, HomePod sau alt dispozitiv Apple. De exemplu, acum puteți apela la Siri pentru a declanșa rutina „Bună dimineața” prin SmartThings, care reglează automat luminile, pornește aparatul de cafea și deschide jaluzelele când vă treziți.

Samsung îmbunătățește, de asemenea, aplicația SmartThings pentru dispozitivele Apple. Pe Apple Watch, acum puteți vedea o listă completă a dispozitivelor dvs., puteți trimite comenzi și puteți efectua rutine, în timp ce aplicația SmartThings pentru iOS vă oferă posibilitatea de a vizualiza și controla până la cinci dintre cele mai recent utilizate dispozitive de pe ecranul de blocare cu Live Activities.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

