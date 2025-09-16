Spotify oferă de acum utilizatorilor versiunii gratuite posibilitatea de a alege și reda orice melodie

Spotify a anunțat luni extinderea funcționalităților pentru utilizatorii versiunii gratuite din întreaga lume, care vor putea acum să caute și să redea orice melodie la cerere. Decizia vine după ce platforma a lansat recent streamingul lossless pentru abonații Premium.

Conform TechCrunch, noua opțiune include trei funcții denumite de companie „Pick & Play”, „Search & Play” și „Share & Play”.

Prin „Pick & Play”, utilizatorii versiunii gratuite pot apăsa play pe o melodie anume și o pot asculta direct în aplicația Spotify. Cu „Search & Play”, aceștia pot căuta o piesă anume și o pot reda, iar „Share & Play” le permite să asculte o melodie distribuită de un prieten sau de un artist pe care îl urmăresc pe rețelele sociale.

Un exemplu de integrare este pe Instagram, unde utilizatorii pot partaja o melodie Spotify în Stories, cu sunet, sau în Notes, ceea ce ar putea atrage mai mulți utilizatori să deschidă aplicația atunci când întâlnesc muzică online.

Până acum, cei care foloseau varianta gratuită aveau la dispoziție doar redarea prin shuffle, cu un număr limitat de skip-uri pe dispozitivele mobile.

Spotify precizează că noile funcții vor fi disponibile la nivel global, însă vor exista în continuare restricții.

Contactată pentru detalii, compania a declarat pentru TechCrunch că „utilizatorii din versiunea mobilă gratuită vor avea o alocare de «timp la cerere» și, odată ce ating această limită zilnică, vor fi restricționați la un număr limitat de skip-uri pe oră.” Spotify nu a comunicat care este exact limita de timp, dar a subliniat că abonații Premium nu vor fi afectați de aceste restricții.

În ultimele luni, compania a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește afacerile din publicitate.

CEO-ul Daniel Ek a declarat investitorilor că Spotify s-a mișcat „prea încet” în acest domeniu. Platforma își propune ca veniturile din reclame să reprezinte 20% din total, însă acestea au ajuns doar la 11% în iunie. Prin introducerea unor funcții suplimentare pentru utilizatorii versiunii gratuite, Spotify urmărește să crească implicarea acestei categorii de clienți, expunându-i astfel la mai multe reclame.

Compania a precizat că alte funcționalități, precum streamingul lossless, playlisturile generate de inteligența artificială și funcția Mix, vor rămâne disponibile exclusiv pentru abonații Premium. Totuși, unele opțiuni, cum ar fi noile Mesaje și playlistul personalizat daylist, vor continua să fie accesibile atât utilizatorilor versiunii gratuite, cât și celor Premium.

Conform datelor prezentate de Spotify, utilizatorii versiunii gratuite constituie majoritatea bazei sale de clienți. Din cei 696 de milioane de utilizatori activi lunar raportați în cel mai recent trimestru, 433 de milioane folosesc varianta gratuită, susținută de reclame. În aceeași perioadă, numărul abonaților Premium a ajuns la 276 de milioane.

Prin aceste schimbări, Spotify încearcă să echilibreze experiența dintre cele două tipuri de utilizatori, păstrând însă diferențele esențiale între accesul gratuit și cel plătit.